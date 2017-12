Cruiseschip ramt brugpijler op Duitse Rijn: 30 gewonden IB

01u15

Bron: Bild.de, Twitter, Belga 4 EPA Archieffoto. Op de Rijn is in Duisburg een hotelschip tegen een brugpijler van de autosnelweg A42 gebotst. Daarbij raakten dertig personen gewond. Vier mensen werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar, zegt een politiewoordvoerder.

Het schip raakte bij de botsing beschadigd aan de voorsteven. Er bevonden zich op het moment van het ongeval 129 personen aan boord van de Swiss Crystal. De meeste opvarenden waren volgens het Duitse nieuwsagentschap DPA afkomstig uit de Benelux. Het schip voer in de richting van Nederland. Een woordvoerster van de Zwitserse rederij Scylla kon deze morgen niets over het ongeval kwijt. Ook over de route van het schip gaf de rederij geen informatie.

Een tweede passagierschip schoot de gehavende Swiss Crystal te hulp en nam de opvarenden aan boord. Het ging om 26 bemanningsleden en 103 passagiers.

#Rhein-Havarie in #Duisburg. Die Einsatzkräfte bereiten die Ankunft der Passagiere des Unglücksschiffes vor. Es soll 20 Verletzte geben pic.twitter.com/sX8I1ESOpv Katrin Weuster(@ KatrinW_BILD) link

A42 voorlopig onderbroken

De A42 is vanwege het ongeval tussen Kamp-Lintfort en Duisburg-Noord onderbroken. Het is onwaarschijnijk dat de autosnelweg vandaag alweer in gebruik zal genomen worden, zegt de woordvoerder. Eerst moet de brug onderzocht worden. "Hoe de schade zich ontwikkelt, kan je natuurlijk best in klaarlichte dag zien", zegt hij. Verschillende brandweerschepen werden ingezet. Spoedartsen behandelden passagiers ter plaatse.

De reisorganisator zorgde volgens de brandweer van Duisburg al een uur na het ongeval voor een vervangschip. "De betrokkenen hadden de mogelijkheid de reis voort te zetten met het vervangschip." Passagiers die dat niet wilden, konden ook overnachten in een hotel, of kregen transport naar huis aangeboden.

Het wrak is intussen door de autoriteiten weggesleept: de berging duurde vier uur.

