Cruiseschip ramt bijna kade tijdens storm in Venetië IB

07 juli 2019

23u40

Bron: Belga 2 In Venetië is een cruiseschip zondag bijna tegen een kade gevaren. De Costa Deliziosa van de maatschappij Costa Crociere ramde ei zo na enkele ferry's en een jacht toen het gevaarlijk dicht langs de pier voer tijdens een regenstorm. De sleepboten die het schip in de haven begeleidden, konden een ongeluk op het nippertje vermijden.

Het incident zal ongetwijfeld de discussie over de passage van cruiseschepen in de gondelstad opnieuw doen oplaaien. De aanwezigheid van de reusachtige toeristenboten zijn al jaren het onderwerp van controverse.

Volgens tegenstanders verpesten ze het uitzicht van de stad, vormen ze een bedreiging voor het milieu en zorgen ze voor een invasie van toeristen. Voorstanders wijzen er dan weer op dat de cruiseschepen voor banen zorgen in de stad.

Begin juni botste in Venetië nog een cruiseschip tegen een aangemeerde toeristenboot in de cruiseterminal San Basilio, in het Kanaal van Giudecca. Op de kade vluchtten toen tientallen mensen weg en enkele andere mensen vielen in het water. Vier mensen raakten gewond.

True movie of the day

Location:Venice Italy

Title: Storm vs. Cruise vs. Vaporetto #Venezia pic.twitter.com/vlth4WBq8T suffragettecinema(@ suffragettecine) link