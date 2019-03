Cruiseschip op drift tijdens storm richting Noorse kust: 1.300 passagiers worden geëvacueerd TT

23 maart 2019

15u55

Bron: ANP, Belga, Aftenposten 8 Een cruiseschip is in de problemen gekomen voor de kust van Noorwegen. Tijdens een storm zijn de motoren van het schip uitgevallen en stevende het vaartuig op de kust af. Alle 1.300 opvarenden worden geëvacueerd, meldt de politie in het Noord-Europese land.

Het schip Viking Sky kwam in de problemen voor Hustadvika, een 20 kilometer lang gebied voor de Noorse kust dat bekend staat als het gevaarlijkste van het land. In het gebied raast een storm die zorgt voor sterke wind en hoge golven. Het is gevaarlijk om motorproblemen te hebben in deze wateren, waar veel riffen zijn, zeggen de reddingsdiensten.

De maritieme reddingsdienst meldde dat vaartuig richting land dreef en een noodsignaal heeft verstuurd. Alle opvarenden worden nu van het schip gehaald, maar dat kan enige tijd duren.

Er zijn vijf helikopters en verschillende andere schepen ter plaatse gestuurd. Per helikopter kunnen er 20 tot 30 passagiers gered worden. Het schip kon ondertussen wel het anker uitwerpen. Ook zijn op land opvanglocaties in gereedheid gebracht. “Als we iedereen moeten evacueren, zal dat veel tijd kosten”, zegt een woordvoerder. Rond 15 uur onze tijd waren nog maar een dertigtal mensen geëvacueerd. Momenteel is er geen sprake van gewonden.

Het schip kwam van de stad Bergen en was op weg naar de stad Stavanger. De Viking Sky is gebouwd in 2017 en behoort tot de vloot van Viking Ocean Cruises.

Dette bildet sier litt om uværet og bølgehøyden #redningsskøyta RS Erik Bye sto overfor utenfor #Hustadvika. Vi er i #beredskap #sjøsikkerhet pic.twitter.com/COSHzr3FZ9 redningsselskapet(@ NSSR) link

1400: Hustadvika. Cruiseskipet VIKING SKY melder MAYDAY, fremdriftsproblemer i dårlig vær. Driver mot land. HRS har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet. LRS Møre og Romsdal etablerer mottak på land. Pressetlf kan ikke besvares for øyeblikket HRS Sør-Norge(@ HRSSorNorge) link

#Hustadvika, Fræna. Cruisebåt med motorproblemer. 1300 passasjerer blir evakuert til land. Politiet MøreRomsdal(@ PolitiMRpd) link