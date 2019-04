Cruiseschip met 171 passagiers botst met tanker op Westerschelde: 5 gewonden Redactie/IB

01 april 2019

02u21

Bron: ANP, AD, Zeeland Veilig, marinetraffic.com

Een riviercruiseschip met 171 passagiers is kort na middernacht op de Westerschelde gebotst met een tanker voor de kust van Terneuzen in Nederland. Vijf passagiers van het cruiseschip raakten lichtgewond. Een bemanningslid is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Beide schepen liepen forse schade op.

Het 135 meter lange en 12 meter brede Zwitserse riviercruiseschip Viking Idun kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met de 134 meter lange en 21 meter brede tanker Chemical Marketer, varend onder de vlag van de Malta. Bij de aanvaring hebben beide schepen boven de waterlijn schade opgelopen, maar er zijn geen lekkages.

Het cruiseschip werd met flinke schade aan de boeg naar een steiger bij het Buitenhoofd van Terneuzen gesleept. Ambulancepersoneel behandelde aan boord enkele lichtgewonden: een persoon is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere observatie, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

De Chemical Marketer ligt in de Put van Terneuzen met een scheur in de romp, boven de waterlijn. De tanker is geladen met aardolie. Volgens de Veiligheidsregio is er geen gevaar voor lekkage van de olie, vanwege de dubbele wand van het schip. Geen van de bemanningsleden aan boord raakte gewond. Het cruiseschip wordt later naar de Goese Kade begeleid, net voorbij het sluizencomplex in het Kanaal Gent Terneuzen. Beide schepen worden vanochtend geïnspecteerd om na te gaan of zij hun reis kunnen vervolgen.

De Viking Idun kwam vanuit Antwerpen en was onderweg naar Gent. De olietanker kwam van de Turkse havenstad Iskenderun en voer naar Antwerpen. Hoe de twee schepen in aanvaring kwamen is nog onduidelijk.

