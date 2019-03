Cruiseschip in nood voor Noorse kust vaart weer, maar reddingsacties gaan door: ruim 300 passagiers geëvacueerd TT TTR AV LVA JV

24 maart 2019

03u02

Bron: ANP, Belga, Aftenposten, NRK, DPA, AFP 46 Een cruiseschip is gisteren in een storm in de problemen gekomen voor de kust van Noorwegen nadat de motoren uitvielen. Een grote, moeizame reddingsactie werd op touw gezet en is nog steeds aan de gang. Ruim 300 mensen werden ondertussen per helikopter geëvacueerd. Zeventien van hen raakten gewond. Drie mensen zijn zelfs zwaargewond. Ondertussen vaart het schip weer, al gaat het heel langzaam. De negenkoppige bemanning van een tweede gestrande schip in de buurt van het cruiseschip is in veiligheid gebracht.

Volgens Noorse media doen drie van de vier motoren van het cruiseschip Viking Sky het weer. Het schip zou met een snelheid van een paar knopen koers naar Molde in Noorwegen hebben gezet. Het krijgt hulp van twee sleepboten. Drie reddingshelikopters zetten ondertussen de evacuaties ononderbroken voort.

Het schip met 1. 373 opvarenden, onder wie 915 passagiers en 458 bemanningsleden, kwam in de problemen voor Hustadvika, een 20 kilometer lang rotsachtig gebied voor de Noorse kust dat bekend staat als het gevaarlijkste van het land. In het gebied raast een storm die zorgt voor sterke wind en hoge golven. Het is gevaarlijk om motorproblemen te hebben in deze wateren, waar veel riffen zijn, zeiden de reddingsdiensten.

Gewonden

De politie van de provincie More og Romsdal, in het uiterste noordwesten van Noorwegen, zei dat de Viking Sky gistermiddag een noodsignaal uitzond. Alle opvarenden worden van het schip gehaald, maar dat kan een hele tijd duren. De politie zei eerder dat om 01.45 uur de eerste 230 passagiers aan land waren gebracht. Ze werden gehuisvest in een noodcentrum in de stad Brynhallen, ongeveer 500 kilometer ten noorden van Oslo. Inmiddels zouden er, om zeven uur vanochtend, 338 mensen zijn geëvacueerd, volgens de krant Verdens Gang (VG). Zeventien van hen waren gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Drie van hen zouden er ernstig aan toe zijn.

De evacuatie van de voornamelijk Britse en Amerikaanse passagiers wordt gehinderd door het slechte weer. De golven zijn zes tot acht meter hoog en het waait hard. Op sociale media verschijnen beelden waarop te zien is hoe de meubels op het dek van de ene kant naar de andere schuiven en een stuk plafond op de hoofden van enkele passagiers valt.

Still waiting for evacuation. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/6EvcAjf5D2 Alexus Sheppard 🏳️‍🌈(@ alexus309) link

We’re waiting for evacuation by helicopter #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/rqSYaWGi0k Alexus Sheppard 🏳️‍🌈(@ alexus309) link

Nadat het schip door een massieve golf was geraakt, liep het voor een deel ook onder water. Op de beelden die werden gedeeld op Twitter zien we passagiers met reddingsvesten, sommige onder hen met de voeten in het water.

All news outlets can use this. The aftermath of a door being blown in after a massive wave hit the #vikingsky ⁦@CNN⁩ ⁦@BBCBreaking⁩ ⁦@SkyNews⁩ ⁦@CBSNews⁩ ⁦@NBCNews⁩ ⁦@ABC⁩ pic.twitter.com/TLnIWUHVGj Ryan Flynn(@ RyanDFlynn11) link

Twee reddingsboten moesten noodgedwongen omkeren door het noodweer, zegt de maritieme reddingsdienst. Vijf helikopters en verschillende andere schepen werden ter plaatse gestuurd. Maar per helikopter kunnen er maar 20 tot 30 passagiers gered worden.

De evacuatie per helikopter te midden van de storm was voor sommige passagiers een ervaring om snel te vergeten. “Nog nooit heb ik zoiets griezeligs meegemaakt”, vertelt Janet Jacob, die als een van de eerste veilig aan land werd gebracht. Er stond zo veel wind dat ze dacht dat ze met de helikopter in een tornado waren beland.

Op het land is er een centrum geopend om de geëvacueerde mensen op te vangen. Momenteel is er sprake van zeventien gewonden. Drie mensen zouden er erg aan toe zijn, onder andere een man van in de zeventig en een vrouw van in de negentig. De reddingsdienst meldt ook dat de opvarenden van het cruiseschip niet meer in gevaar zijn.

Het schip kwam van de stad Bergen en was op weg naar de stad Stavanger. De Viking Sky is gebouwd in 2017 en behoort tot de vloot van Viking Ocean Cruises.

Tweede schip

Later op de middag ontving de Noorse kustwacht een tweede noodsignaal van een schip dat is gestrand voor Hustadvika, de Hagland Captain. Het ging om een vrachtschip in de buurt van het cruiseschip dat eerder al in nood kwam. Het vrachtschip kwam de Viking Sky ter hulp. Twee helikopters werden omgeleid naar het vrachtschip om de negen bemanningsleden te evacueren. De negen opvarenden zijn met helikopters aan land gebracht en worden daar verzorgd, evenals de geredde passagiers van het cruiseschip.

Om gered te worden moesten de bemanningsleden van de Hagland Captain eerst in het ijskoude water springen. Door twee helikopters zijn ze vervolgens uit het water getakeld. Ook bij het schip Hagland Captain, dat op weg naar de Viking Sky om te helpen, viel de motor uit. Het schip maakte daarna slagzij, zegt de Zuid-Noorse reddingsdienst.

Het schip ligt voor anker in de buurt van het gestrande passagiersschip.

Dette bildet sier litt om uværet og bølgehøyden #redningsskøyta RS Erik Bye sto overfor utenfor #Hustadvika. Vi er i #beredskap #sjøsikkerhet pic.twitter.com/COSHzr3FZ9 redningsselskapet(@ NSSR) link

1400: Hustadvika. Cruiseskipet VIKING SKY melder MAYDAY, fremdriftsproblemer i dårlig vær. Driver mot land. HRS har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet. LRS Møre og Romsdal etablerer mottak på land. Pressetlf kan ikke besvares for øyeblikket HRS Sør-Norge(@ HRSSorNorge) link