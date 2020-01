Cruiseschip in Italië onder lockdown door mogelijk geval van coronavirus: zeker 6.000 personen in quarantaine AW

30 januari 2020

12u40

Bron: Belga, ANP, AFP 2 Duizenden passagiers en bemanningsleden zitten vast op een cruiseschip vlak voor de Italiaanse stad Civitavecchia. Omdat een Chinees koppel aan boord plotseling koorts en ademhalingsproblemen kreeg, wordt gevreesd voor het coronavirus.

Het Chinese koppel kwam op 25 januari aan in Italië, waar het in de havenplaats Savona aan boord ging van de Costa Smeralda. Het schip meerde in de dagen daarna achtereenvolgens aan in Marseille, Barcelona en Palma de Mallorca, om vandaag aan te komen in Civitavecchia, ten noorden van Rome.

Omdat het Chinese paar met koorts, hoesten en benauwdheid typische symptomen van het nieuwe coronavirus vertoont, wordt iedereen aan boord gehouden. Het stel wordt intussen aan allerhande onderzoeken onderworpen.

Intussen mogen de andere opvarenden het schip niet verlaten. Zo’n 6.000 personen, passagiers én bemanningsleden, zouden zich aan boord van de Costa Smeralda bevinden.