Cruiseschip botst tegen toeristenboot in Venetië: vijf lichtgewonden Florian Van Impe LH

02 juni 2019

11u27

Bron: Corriere della Sera, La Stampa, ANP 12 Door een aanvaring tussen een toeristenboot en cruiseschip in Venetië zijn volgens Italiaanse media vijf mensen lichtgewond geraakt. Het cruiseschip zou een technisch probleem gehad hebben. Twee sleepboten waren niet in staat om de afvloeiing van de zeereus tegen te houden, waarna die in aanraking kwam met de toeristenboot en de kade.

#Venezia #VIDEO la nave da crociera #Opera di @MSC_Crociere fuori controllo ha speronato stamattina il battello fluviale #Michelangelo e la banchina.



Qualcuno ci spiegherà perché le navi che salvano vite sono sotto sequestro, mentre queste #grandinavi sono libere di far danni. pic.twitter.com/mSyhCMvvZc Beppe Caccia(@ beppecaccia) link

Het incident had plaats in het Kanaal van Giudecca. Het cruiseschip MSC Opera botste bij het aanmeren aan de kaai van San Basilio tegen de toeristenboot ‘Michelangelo’. Enkele mensen vielen in het water. Volgens de krant La Stampa raakten twee mensen op de toeristenboot lichtgewond. Twee andere mensen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Een vijfde persoon raakte gewond aan boord van het cruiseschip.

Cruiseschip kampte met technische storing

Davide Calderan, voorzitter van Rimorchiatori Uniti Panfido, het bedrijf dat bij de aankomst met twee sleepboten de Opera bestuurde, vertelt over een technisch probleem met het cruiseschip: “Het cruiseschip had een motorstoring, die onmiddellijk door de kapitein werd gemeld. De motor was geblokkeerd, maar in stuwkracht, want de snelheid nam toe”. De twee sleepboten probeerden het schip af te remmen totdat de staalkabel brak, gesneden door de inslag met de toeristenboot.

MSC, de rederij van het cruiseschip bevestigt dat verhaal in een verklaring: “Vanochtend rond 8.30 uur had MSC Opera bij het manoeuvreren naar de Vtp-terminal voor het afmeren een technisch probleem. Het schip werd vergezeld door twee sleepboten toen het de kade bij San Basilio raakte. Tegelijkertijd heeft zich ook een botsing met de rivierboot voorgedaan”.

Reactie burgemeester van Venetië

Voor de burgemeester van Venetië, Lugi Brugnaro, is het een bewijs dat schepen niet meer door het Giudecca kanaal kunnen varen: “Het is het zoveelste bewijs. Dit zeggen we al acht jaar en we vragen om het kanaal van Vittorio Emanuele (het alternatieve kanaal voor de aankomst in zee, red.) meteen te openen. Ik heb minister Toninelli gehoord, nu moeten we er dringend voor zorgen dat er geen grote schepen meer langs San Marco varen.

Minister van Infrastructuur en Transport, Toninelli reageerde zelf ook: “Het incident van vandaag in de haven van Venetië - zo schrijft hij op twitter - toont aan dat de grote schepen niet meer door het kanaal van Giudecca moeten varen. Na zoveel jaren zijn we eindelijk dicht bij een definitieve oplossing om zowel de lagune als het toerisme te beschermen.”

Zo zag de aanvaring eruit vanop de boeg van het schip:

Venezia, incidente nel canale della Giudecca: nave da crociera colpisce battello turist... https://t.co/tc7uCxDFYl pic.twitter.com/wUKjo4d6Al Corriere della Sera(@ Corriere) link