Cruiseschip botst tegen toeristenboot in Venetië: vier lichtgewonden LH

02 juni 2019

11u27

Bron: ANP 0 Door een aanvaring tussen een toeristenboot en cruiseschip in Venetië zijn volgens Italiaanse media vier mensen lichtgewond geraakt.

#Venezia #VIDEO la nave da crociera #Opera di @MSC_Crociere fuori controllo ha speronato stamattina il battello fluviale #Michelangelo e la banchina.



Qualcuno ci spiegherà perché le navi che salvano vite sono sotto sequestro, mentre queste #grandinavi sono libere di far danni. pic.twitter.com/mSyhCMvvZc Beppe Caccia(@ beppecaccia) link

Het incident had plaats in het Kanaal van Giudecca. Het cruiseschip MSC Opera botste bij het aanmeren tegen de toeristenboot. Enkele mensen vielen in het water.



Volgens de krant Corriere della Sera zaten de vier mensen die gewond raakten op de toeristenboot.

Venezia, incidente nel canale della Giudecca: nave da crociera colpisce battello turist... https://t.co/tc7uCxDFYl pic.twitter.com/wUKjo4d6Al Corriere della Sera(@ Corriere) link