Cruiseschip botst frontaal met goederenschip op Nederlandse rivier de Waal: passagiers geëvacueerd Redactie

20 maart 2019

05u31

Bron: AD 0 In de Waal bij Lentin Nederland is een aanvaring geweest tussen een passagiersschip en een goederenschip. De brandweer heeft 160 passagiers van het cruiseschip kunnen evacueren.

De MS Edelweiss van de Zwitserse rederij Scylla botste rond 4.00 uur op de rivier de Waal nabij Nijmegen tegen een vrachtschip geladen met auto’s. Het cruiseschip kwam na de aanvaring tegen een pijler van de spoorbrug terecht. Daardoor ontstond een gat in de romp van het schip en brak er brand uit. Het vuur was echter snel onder controle. De passagiers zijn met een blusboot en een schip van Rijkswaterstaat naar de wal vervoerd, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De eerste prioriteit was om iedereen veilig aan wal te zetten. Aan boord van het cruiseschip waren op het moment van de botsing 240 mensen aan boord, 160 passagiers en 80 bemanningsleden. De bemanning bleef nog aan boord, zo meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Niemand raakte gewond en de opvarenden komen er dus met de schrik vanaf. Er was ambulancepersoneel aan boord van het cruiseschip, zo liet de brandweer via Twitter weten: “Passagiers zijn geschrokken, maar geen gewonden”.

Hinder treinverkeer

Treinverkeer kan hinder ondervinden van het incident op de Waal. Doordat het schip tegen een pijler van de brug aan is gevaren, is voor de zekerheid het treinverkeer stilgelegd. Voordat de treinen weer over de brug kunnen moet eerst worden gecontroleerd of deze veilig is. Of er hinder is tijdens de ochtendspits, is niet bekend.

Ambulance is op passagiersschip aanwezig. Passagiers zijn geschrokken, maar geen gewonden. #Waal @gem_Nijmegen Veiligheidsregio GZ(@ CrisisGLZ) link

#NS Arnhem-Nijmegen; Nijmegen-Wijchen: beschadigde spoorbrug. Arnhem C.-Nijmegen: geen treinen.

Nijmegen-Wijchen: minder Sprinters.

Duurt tot ± 06:30 uur. NSvertraging(@ nsvertragingnl) link

Doordat tijdens de aanvaring tussen de twee schepen op de #Waal de pijler van de spoorbrug is geraakt, is het treinverkeer uit voorzorg stilgelegd. @gem_nijmegen @NS_online Veiligheidsregio GZ(@ CrisisGLZ) link