Cruisereizigers niet meer welkom op Spitsbergen KVE

03 september 2020

17u16

Bron: Belga 2 Zeker tot eind oktober mogen cruisereizigers niet meer aan land gaan op Spitsbergen, een eilandengroep in de Noordelijke IJszee. De maatregel kadert in de strijd tegen het coronavirus, zo heeft het Noorse ministerie van Gezondheid donderdag aangekondigd.

"Een ziekte-uitbraak aan boord van een cruiseschip vereist grote inspanningen om de uitbraak te begrenzen, en brengt een reeks praktische uitdagingen met zich mee voor het gezondheidsapparaat en de veiligheidsdiensten", aldus minister van Gezondheid Bent Høie. En dat geldt zeker voor Spitsbergen, dat ruim 500 kilometer ten noorden van het Noorse vasteland ligt. Daguitstappen met boten die vanuit Spitsbergen vertrekken, zijn wel nog mogelijk.

Sinds er in juli een corona-uitbraak was op een Hurtigruten-schip (een bekende zeereis langs de Noorse kust), hanteert Noorwegen strenge voorwaarden voor cruises langs zijn kusten. Zo mogen de schepen maar de helft van het normale aantal passagiers meenemen, of maximaal 200 mensen inclusief bemanning. En alleen de reizigers op schepen die in een Noorse haven vertrokken zijn, mogen nog aan land gaan.



