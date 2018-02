Cruise uit de hel: familie van 26 (!) slaat drie dagen lang iedereen bont en blauw na erg banaal incident FT

17 februari 2018

12u50

Bron: The Guardian & News.au.com 2 Wat een relaxte vakantie had moeten worden, is voor reizigers van een cruise op de Stille Zuidzee uitgedraaid op helemaal het tegenovergestelde. Drie dagen lang werd er aan boord geknokt en getierd. Een Italiaanse familie kreeg het aan de stok met alles en iedereen na een erg banaal incident. Alle 26 (!) familieleden werden van boord gehaald.

Intussen zit de tiendaagse reis van de Carnival Legend erop. Alle passagiers zijn in thuishaven Melbourne van boord gegaan, maar een deugddoende vakantie hadden ze allerminst. Drie dagen lang heeft een Italiaanse familie het hele schip op stelten gezet. En het bleef niet bij twee of drie onhandelbare Italianen. Zes volwassen mannen en drie tienerjongens konden hun woede niet beheersen. Ze deelden klappen uit aan cruisepersoneel en reizigers, gooiden met glasscherven, maakten op klaarlichte dag voor het zicht van de kinderen amok aan het zwembad. Dreigden ermee mensen neer te steken en van boord te gooien. Sloegen passagiers een blauw oog in de lift en de nachtclub. Meerdere toeristen zouden rondgelopen hebben met sneeën in het gezicht en aan handen en armen.

Lisa Bolitho, die met haar man en kind op de cruise zat, zegt dat de familie vooral "Aussies" aanviel. "Ze waren zéér gewelddadig, agressief. Zo hadden ze ook mijn zoon in het vizier." Ze vertelt hoe medereizigers moesten wegvluchten, zich opsloten in hun hutten. Uit schrik. Meermaals zou er geklaagd zijn bij het personeel en de kapitein, maar die vertelde dat hij niet onmiddellijk iets kon ondernemen. "'Wat wil je dat ik doe? Ze overboord gooien', zei hij. Maar de kinderen waren bang. Zij zagen, zelfs aan het zwembad, hoe mensen gewurgd en geslagen werden. Het personeel had nooit zo'n massale knokpartij meegemaakt en wist aanvankelijk niet hoe ze moesten reageren. Uiteindelijk kwam het veiligheidspersoneel meermaals tussen. Ze konden niet anders dan ook hardhandig op te treden."

Andere getuigen vertellen aan verschillende buitenlandse media hoe de familie al ruzie zocht nog voor ze aan boord gingen. "Ze waren eropuit te vechten. Dat was duidelijk. Ze waren luidruchtig, dronken voortdurend alcohol..."

Een andere reiziger belde 's nachts vanop het schip zijn vader nadat hij een hoofdwonde opliep. Hij smeekte hem om de autoriteiten te bellen. "Veel mensen zijn aan het bloeden, er liggen mensen bewusteloos neer", doet de vader het verhaal. Uiteindelijk maakte het schip zich dan toch klaar voor een ongeplande stop in Eden, in het zuidoosten van Australië. Daar werden alle heethoofden van boord gehaald. Vrouwen en kinderen van de mannen, veertien in totaal, volgden. Maar dat deden ze niet zonder eerst nog eens te provoceren: ze hielden spottend hun middenvinger omhoog. Geen van hen werd uiteindelijk vervolgd.

Aanleiding van de massale vechtpartijen zou een banaal incident geweest zijn, waarbij een man toevallig op de slipper van een van de heethoofden zou gestaan hebben. Na een discussie is alles geëscaleerd.

Compensatie

Carnival Cruise Line heeft intussen een intern onderzoek geopend. Het biedt ook een compensatie aan voor alle andere passagiers van het schip. "Onze oprechte excuses aan onze gasten die werden getroffen door het storende gedrag van de groep die door de politie in Eden van boord werden gehaald. Ons zorgteam ondersteunt de gasten die zijn getroffen", klinkt het in een verklaring.

Het incident komt er nadat eerder deze week ook al in Australië zeven mensen van boord van een P&O-schip werden gehaald nadat een 37-jarige Russische vrouw een 21-jarige man met een lege wijnfles had geslagen.