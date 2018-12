Cruciale stemming brexit mogelijk zelfs uitgesteld tot januari: Britse pond duikt dieperik in mvdb lh aw

Bron: ANP, Belga 2 De Britse premier Theresa May heeft een cruciale stemming over de brexitdeal in het Lagerhuis voor onbepaalde tijd uitgesteld. De stemming stond dinsdagavond op het programma, maar May heeft het parlement gezegd dat ze eerst nog overleg wil met Brussel over de kwestie Noord-Ierland. Europees president Donald Tusk zei deze avond op Twitter dat de EU de deal niet zal heronderhandelen.

Alles wees in de richting van een smadelijke nederlaag in het parlement. Een grote meerderheid inclusief veel partijgenoten van de Conservatieve premier, zouden ‘haar’ deal hebben weggestemd. May benadrukte zelf dat Noord-Ierland nog altijd een groot struikelblok blijft. “Het is duidelijk dat er, hoewel er brede steun is voor veel van de belangrijkste aspecten van de overeenkomst, grote zorgen blijven bestaan over één thema: Noord-Ierland”, zei May.



Eerder hadden verschillende Britse media op basis van anonieme regeringsbronnen al gewag gemaakt van een nakend uitstel. Dat blijkt nu een feit.

Aparte status voor Noord-Ierland

May herhaalde dat er geen akkoord kan komen met de EU zonder een oplossing voor Noord-Ierland, dat als enige deel van het Verenigd Koninkrijk een landgrens met de EU. May maakte in haar toespraak meermaals gewag van een zogenaamde ‘backstop’; het compromis dat de EU en de Britten hebben over een aparte status voor Noord-Ierland. Dat is een soort noodscenario dat moet voorkomen dat er een harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland, maar is vooral een doorn in het oog van de Noord-Ierse protestantse Democratic Unionist Party (DUP). Die partij geeft gedoogsteun aan de minderheidsregering van May, maar vreest dat de maatregel een eerste stap is in de hereniging van Noord-Ierland met Ierland. May wil nu de vrees van de DUP wegnemen door een einddatum in te stellen voor de ‘backstop’.

Daarom wil ze verder overleggen met Europa en de Europese leiders, zei ze nog. De Europese Commissie benadrukte echter vandaag nog eens dat May niet in Brussel hoeft aan te kloppen voor nieuwe onderhandelingen over betere voorwaarden. “Er ligt een overeenkomst”, zei een woordvoerster van het dagelijks bestuur van de EU. “We gaan niet opnieuw onderhandelen. Ons standpunt is niet gewijzigd en wat ons betreft verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart 2019.”

Europees president Donald Tusk heeft beslist om donderdag een extra Europese Raad over de brexit bijeen te roepen, zo kondigt hij aan op Twitter. Hij herhaalde dat de EU de deal, inclusief de ‘backstop’, niet zal heronderhandelen, maar dat Europa wel bereid is om de goedkeuring van de deal in het VK te helpen vergemakkelijken. Hij zei ook dat de Europese Raad een eventueel ‘no deal’-scenario zal bespreken.

Stemming pas in januari

Tot slot herhaalde May ook nog dat de huidige brexitdeal de best mogelijke is en dat een tweede referendum een groot risico zou zijn. Volgens May zou een nieuw referendum het land nog verder verdelen. May weigerde echter te zeggen wanneer de stemming in het Lagerhuis zal worden gehouden, wat impliceert dat die tot januari kan worden uitgesteld. De stemming over het akkoord moet uiterlijk 21 januari plaatsvinden.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde eerder vandaag in een arrest dat het Verenigd Koninkrijk eenzijdig kan beslissen om de brexit te stoppen. Enkele Schotse politici die tegen een brexit gekant zijn, hadden de zaak aangespannen.

Pond keldert

De toenemende onzekerheid over de brexit doet het Britse pond kelderen. De Britse munt is ondertussen gedaald tot het laagste niveau sinds anderhalf jaar ten opzichte van de dollar. Ten opzichte van de euro daalde het pond deze middag naar het laagste peil sinds augustus.