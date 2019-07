Cruciale fout deed Notre-Dame bijna volledig instorten ttr

22 juli 2019

20u39

Bron: New York Times 1 buitenland De veiligheidsmedewerker die het controlebord met het brandalarm van de Notre-Dame in de gaten hield, was amper drie dagen aan de slag toen het waarschuwingslicht plots rood kleurde: ‘Feu’. Vuur. Wat daarna volgde, tekende de geschiedenis van Parijs.

We keren terug naar de week voor Pasen: maandag 15 april, 18.18 uur. Priester Jean-Pierre Caveau hield op dat moment een misviering voor honderden bezoekers. Een kerksuppoost kreeg plots de opdracht om te controleren of het ergens brandde in de Notre-Dame. De man keek alles zorgvuldig na, maar zag nergens vuur. Maar liefst 30 minuten later werd een pijnlijke vergissing duidelijk: de suppoost was naar het verkeerde gebouw - de sacristie - gegaan, terwijl de brand woedde in de zolder van de kathedraal.

Na telefonisch overleg tussen de veiligheidsmedewerker en zijn baas, kwam de communicatiefout aan het licht. Onmiddellijk werd naar de suppoost gebeld. “Verlaat de sacristie en haast je naar de zolder”, kreeg hij te horen. Toen brandde het vuur echter al hevig in ‘le fôret’, zoals het beroemde gebinte van eeuwenoude balken wordt genoemd.



De brandweer werd uiteindelijk een half uur nadat het rode lichtje van het brandalarm flikkerde op de hoogte gebracht. Dat de kathedraal er nog staat, is hoofdzakelijk te danken aan de dappere brandweerlieden die de vlammenzee trotseerden.

Bekijk ook:

Voor en na: zo vernietigend was brand in de Notre-Dame

De klokkenmaker van de Notre-Dame

Meer over Notre-Dame