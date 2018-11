Cruciaal voor 2020? Meer dan miljoen ex-veroordeelden krijgen opnieuw stemrecht in Florida TT

07 november 2018

14u35 1 In de Verenigde Staten werd gisteren niet alleen een nieuw Congres verkozen, in heel wat staten stonden ook volksraadplegingen op het stembiljet. In Florida keurden kiezers zo een voorstel goed dat de toekomstige verkiezingen ingrijpend kan veranderen. Anderhalf miljoen veroordeelden krijgen voortaan na hun straf hun stemrecht terug.

In Florida mogen burgers die ooit veroordeeld zijn en hun al dan niet voorwaardelijke straf volledig hebben uitgezeten, niet opnieuw gaan stemmen. Het gaat om naar schatting anderhalf miljoen mensen, goed voor maar liefst 10 procent van de volwassen bevolking van de staat. Onder Afro-Amerikanen gaat het om 20 procent van de inwoners.

Maar de maatregel werd gisteren verworpen in een volksraadpleging. 63 procent van de kiezers stemde voor een voorstel om ex-veroordeelden opnieuw stemrecht te geven na hun straf. Enkel wie veroordeeld is voor moord of seksuele misdrijven, mag niet opnieuw stemmen na zijn straf. Het voorstel moest 60 procent van de kiezers overtuigen om goedgekeurd te zijn.

De maatregel was in Florida al langer omstreden. Ex-veroordeelden konden hun stemrecht opnieuw aanvragen aan de gouverneur, maar die was niet verplicht daar op in te gaan. De vorige Democratische gouverneur, Charlie Crist, keurde tijdens zijn ambtstermijn van vier jaar meer dan 150.000 aanvragen goed, maar zijn Republikeinse opvolger Rick Scott tekende sinds 2011 amper 3.000 aanvragen. Een federale rechter noemde het systeem begin dit jaar ongrondwettelijk, waardoor aan de kiezer gevraagd werd of het afgeschaft moest worden.

Mogelijk zal de beslissing een cruciale rol spelen bij de presidentsverkiezingen van 2012. Florida stemt traditioneel erg nipt voor de ene of andere kandidaat. Ook dit jaar is het verschil miniem tussen Democratisch senaatskandidaat Bill Nelson en zijn uitdager, huidig gouverneur Scott: die laatste ligt met amper 35.000 op in totaal 8 miljoen stemmen voor op Nelson. In de gouverneursrace ligt de Republikeinse kandidaat 60.000 stemmen voor op de Democratische kandidaat Andrew Gillum.