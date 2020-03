Exclusief voor abonnees Cruciaal bewijsstuk in zaak loodgietermoord: kettingzaag uit het water gevist Frank Timmers

11 maart 2020

14u45 0 De kettingzaag waarmee het lichaam van loodgieter Johan van der Heyden uit het Antwerpse Lint in stukken is gezaagd, is vandaag uit het water gevist. De Nederlandse politie en justitie hebben daarmee een nieuw en cruciaal bewijsstuk in handen in de zaak tegen de verdachten van de gruwelijke moord.

Het elektrische gereedschap is gevonden in het riviertje Bergsche Water, op zo’n honderd meter van de Westlandse Langeweg in het Nederlandse Steenbergen (provincie Noord-Brabant) waar hoofdverdachte Nicky S. (31) het lichaam van Van der Heyden in stukken zou hebben gezaagd en verbrand. Daarna werden de stoffelijke resten in een specieton gedumpt in het nabijgelegen Schelde-Rijnkanaal. Die resten werden op 28 januari door duikers gevonden.

