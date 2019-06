Crowdfunding voor crematie doodgeschoten gijzelaar Ewold Horn mvdb

04 juni 2019

16u52

Bron: Dagblad van het Noorden - RTV Noord 0 Vrienden van de op de Filipijnen doodgeschoten Nederlandse vogelspotter Ewold Horn willen met crowfunding geld inzamelen voor de uitvaart. Dat meldt de Nederlandse krant Dagblad van het Noorden.

Met de crowdfunding hopen ze de familie te helpen. “Deze kosten groeien de familie boven het hoofd en om een nare financiële nasleep te voorkomen in deze moeilijke tijd willen wij mensen vragen om steun in de vorm van een financiële bijdrage. Die zal het mogelijk maken om Ewold het afscheid te geven dat hij verdient'', vertelt Mieke van der Werk. Ze heeft de actie opgezet samen met haar vriend, een presentator van de regionale RTV Noord.



Ewold Horn uit Termunten (provincie Groningen) werd op 1 februari 2012 gegijzeld toen hij vogels aan het spotten was op een eiland van de Tawi Tawi-archipel. op 31 mei, meer dan zeven jaar later, kwam hij om het leven toen hij trachtte te vluchten van zijn ontvoerders, leden van de islamitische terreurbeweging Abu Sayyaf, maakte het Filipijnse leger bekend. Aan Horns dood ging een vuurgevecht tussen zijn ontvoerders en Filipijnse soldaten vooraf.



“We hebben iedere ag contact met de familie. Zij zijn op de hoogte en hebben toestemming gegeven”, laat Van der Werk weten. Over bedragen durft ze geen voorspelling te doen. “Mocht er na de crematie nog een bedrag overblijven, dan wordt dat gedoneerd aan de Lepra-stichting. Dat goede doel steunde Ewold zelf ook.”