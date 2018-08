Crowdfunding opgestart voor Ann en Gerrit van uitgebrande B&B in Portugal Katleen Vastiau

07 augustus 2018

17u57

Bron: VTM Nieuws 0 Enkele vrienden van Ann en Gerrit, die hun Portugese B&B verwoest zagen na hevige branden in het Portugese Monchique, zijn met een crowdfundingsactie gestart. Ze willen Ann en Gerrit een steuntje in de rug geven zodat de heropbouw van de B&B snel van start kan gaan.

Zondag werden de twee geëvacueerd uit hun B&B Quinta o Ninho in de Algarve, omdat oprukkende bosbranden ook hun woning bedreigden. Gisteren keerden ze terug naar huis en stelden ze vast dat de branden een groot deel van hun domein hadden verwoest: de drie gastenkamers en een groot deel van de tuin zullen volledig heropgebouwd moeten worden. Hun eigen woning werd ook getroffen, waardoor ze heel wat van hun persoonlijke bezittingen verloren.

"Dit betekent veel"

Gerrit en Ann reageren verrast door het crowdfundinginitiatief. “Wij zijn beiden enorm verbaasd over het aantal mensen dat reageert op onze situatie en vooral hoe fel er in België wordt meegeleefd met ons”, schrijft Gerrit op de pagina. "Jullie hebben er geen benul van hoeveel dit voor ons betekent!"



"Hopelijk begrijpen jullie ook dat wij niet iedereen persoonlijk kunnen gaan antwoorden, niet de mensen die we goed kennen en ook niet de mensen die we niet kennen. Wij moeten onze quinta – en dus ook onze zaak- zo snel als mogelijk terug op de rit krijgen."

De teller van de actie staat momenteel op 4.320 euro. Wie wil helpen, kan het koppel steunen via deze link. Gisteren liet het koppel weten dat de totale schade enkele tienduizenden euro's bedroeg. De verzekering zal slechts gedeeltelijk tussenkomen.