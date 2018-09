Croupier hielp gokkers casino 1 miljoen lichter te maken jv

Bron: New York Post 0 Ming Zhang, croupier van het kaartspel baccarat, zat mee in de slag om het casino in het Amerikaanse Maryland waar hij werkte, stevig op te lichten. In totaal maakte hij het casino meer dan 1 miljoen dollar (een goeie 900.000 euro) afhandig. Hij riskeert vijf jaar cel.

De croupier uit Alexandria in de staat Virginia bekende schuld aan de bedrieglijke praktijken. In ruil voor een deel van de winst hielp hij de gokkers een handje in het voorspellen van de uitkomst. Hij liet een deel van de nog niet geschudde kaarten aan een medeplichtige speler zien. Die maakte er een foto van. De speler in kwestie en nog enkele andere handlangers zetten vervolgens zwaar in.

De fraude dateert van september vorig jaar. Het casino verloor zo 1.046.560 dollar of bijna 903.000 euro. Het is voor baccaratspelers een koud kunstje om het resultaat "met bijna perfecte nauwkeurigheid" te voorspellen, eens ze de volgorde van de kaarten in het spel kennen, verklaarde aanklager Erin Pulice.

MGM en nóg een casino

De naam van het bewuste gokpaleis werd niet genoemd, maar een woordvoerder van MGM National Harbor bevestigde aan de New York Post dat Zhang voor hen had gewerkt in het casino aan de oevers van de rivier Potomac nabij Washington D.C. MGM verleent zijn volledige medewerking aan het gerechtelijk onderzoek.

Volgens het verslag van de rechtbank was nog minstens één ander casino - van de zes opererend in Maryland - slachtoffer van dezelfde fraude. Zhang was daarbij aanwezig, ergens tussen juli en september 2017, en zou 1.000 dollar ontvangen hebben van een handlanger. Zhang zou daarna van een van de medeplichtigen een grotere compensatie voor zijn frauduleuze truc geëist hebben. De man in kwestie, weer op weg naar New York, beloofde hem nog te zullen contacteren. Maar de volgende dag was het de politie die Zhang kwam confronteren met zijn bedrog. Zhang loog de speurders voor over het bedrog.

Op 31 januari kent Zhang zijn straf. Hij riskeert tot vijf jaar cel. Het Maryland Lottery and Gaming Control Agency heeft de procedure in gang gezet om Zhangs licentie af te pakken.