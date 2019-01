Crossover Day in Groot-Brittannië: “Vanaf vandaag is, dankzij de demografische evolutie, meerderheid van Britten tegen brexit” bvb

19 januari 2019

Bron: Belga 0 Vandaag, zaterdag 19 januari, is Crossover Day in Groot-Brittannië. Volgens het peilingbureau YouGov, in opdracht van voorstanders van een tweede brexitreferendum, zijn er voortaan meer voorstanders van een verlengd Brits verblijf in de EU dan tegenstanders, zonder dat er ook maar iemand van mening veranderd is. De verklaring is dat intussen zoveel oudere mensen, die vooral brexiteers zijn, overleden zijn, en dat in de plaats voldoende jonge mensen stemgerechtigd geworden zijn.

Tegen 29 maart, de dag dat Groot-Brittannië de EU echt moet verlaten, met of zonder deal, zijn er volgens die berekeningen 100.000 mensen meer voor "remain" dan voor brexit.

“Het volk”

Volgens Peter Kellner, commentator en oud-voorzitter van YouGov, wordt een specifieke definitie van het woord "het volk" gebruikt om te rechtvaardigen dat "het verdict van het volk gerespecteerd moet worden". "Het omvat zij die sinds het referendum overleden zijn, en sluit de 2 miljoen nieuwe kiezers uit die te jong waren in 2016, maar in maart oud genoeg zullen zijn.”



YouGov gaat er, op basis van de peilingen, van uit dat elk jaar 320.000 pro-brexitstemmers en 160.000 pro-EU-stemmers sterven - wie niet ging stemmen, werd niet meegeteld. Op basis van een recentere peiling berekende YouGov dat elk jaar 395.000 jongeren stemgerechtigd worden die voor "remain" zouden stemmen, en 60.000 die voor brexit zouden stemmen. Op jaarbasis betekent dat voor de remainers een nettowinst van 235.000 stemmen, voor de brexiteers een verlies van 260.000 stemmen, of: de meerderheid die Leave had, gaat er elk jaar met 495.000 Britten op achteruit, of 1.356 per dag.

Zo berekende YouGov dat die meerderheid verdwijnt 940 dagen na het referendum, op 19 januari 2019.

Tweede referendum

Intussen lijkt het er niet op dat er een tweede referendum komt, en zeker niet voor eind maart. Volgens Britse grondwetspecialisten duurt het op zijn minst 22 weken om alle nodige stappen te doorlopen, en dan nog enkel als een meerderheid in het parlement zich achter een nieuw referendum schaart.

