Crisisvergadering na rellen in Parijs: Macron wil ontmoeting met vertegenwoordigers gele hesjes en bezoekt beschadigde Arc de Triomphe RPM

02 december 2018

17u58

Bron: Belga 1 Na de rellen in Parijs van de ‘gilets jaunes’ of ‘gel hesjes’, waarbij 133 gewonden vielen en meer dan 400 mensen zijn opgepakt, waarvan 378 blijven aangehouden, zat de Franse president Emmanuel Macron samen met zijn regering voor een crisisvergadering. Tijdens die vergadering vroeg Macron aan premier Edouard Philippe om een ontmoeting te beleggen met de partijleiders en vertegenwoordigers van de gele hesjes. Ook bezocht de president de Arc de Triomphe, die schade opliep tijdens de rellen.

Op de crisisvergadering eerder vandaag werd een "precieze balans van de situatie opgemaakt, van de gewonden, de schade en de arrestaties". Die vergadering werd bijgewoond door onder meer Macron, Philippe, minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en minister van Milieu François de Rugy. Macron heeft er Castaner gevraagd "een reflectie te leiden over de eventuele noodzaak van een aanpassing van het aantal ordediensten in de komende dagen". Een grotere politie-inzet moet beter kunnen optreden tegen "gewelddadigere, mobielere, beter georganiseerde relschoppers”, aldus Macron. Van een herinvoeren van de noodtoestand lijkt voorlopig geen sprake te zijn.

Een datum voor een eventuele ontmoeting tussen de Franse premier en de gele hesjes is nog niet bekend. Volgens de president kadert het initiatief in "de constante zorg om dialoog" van de uitvoerende macht.

Vernielde Arc de Triomphe

Voor de vergadering van start ging, maakte Macron eerst een tussenstop bij de Arc de Triomphe, waar gisteren betogers en politie met elkaar in botsing kwamen. Op televisiebeelden is te zien hoe relschoppers het interieur van het monument vernielen. Er is onder meer een beeld van het Franse nationale symbool Marianne kapot geslagen. Ook is de boog besmeurd met graffiti.

“Hij was geschokt door de schade die werd aangebracht aan de Arc de Triomphe, een symbolische plaats”, aldus het Élysée. Bij zijn bezoek werd hij toegejuicht, maar ook uitgejouwd. “Macron démission”, riepen de gele hesjes verschillende keren.

Deze ochtend is een schoonmaakbeurt van de triomfboog van start gegaan. Mannen in beschermende pakken zijn met hogedrukspuiten in de weer. Ze verwijderen teksten die op het bouwwerk zijn geklad, zoals “De gele hesjes zullen overwinnen”, “Ontslag voor Macron” en “Einde van het regime”. Veegwagens van de gemeente ruimen de rotzooi op.

Macron had het geweld in de Franse hoofdstad gisteren al veroordeeld op een persconferentie in Buenos Aires.