Crisisvergadering na gewelddadige rellen in Parijs: president Macron wil "harde beslissingen" om zelfde scenario in toekomst te voorkomen

17 maart 2019

06u47

Bron: Belga 80 President Macron wil “sterke, complementaire beslissingen” nemen om te voorkomen dat het protest van de gele hesjes nog dergelijke gewelddadige proporties aanneemt als gisteren in Parijs het geval was. Dat zei hij gisterenavond na een vergadering van de crisiscel van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. “Al wie er op de Champs-Elysées bij was, is medeplichtig”, verklaarde hij aan de pers.

Volgens Macron zal de vergadering van de crisiscel “gevolgd worden door voorstellen van de ministers en premier”. “Er zijn vandaag mensen die de Republiek op alle mogelijke manieren proberen te vernietigen”, aldus nog de president.

Macron besloot gisteren zijn verblijf in het Franse ski-oord La Mongie in te korten en vervroegd naar Parijs terug te keren nadat er heel wat kritiek was gekomen op zijn afwezigheid tijdens de rellen.

Gebouw in brand gestoken

Even voor 14 uur werd in een gebouw in brand gestoken aan de boulevard Roosevelt nabij de Champs-Elysées, waar een bank is gevestigd. Minstens elf mensen raakten daarbij gewond. Ook twee agenten raakten gewond. De brandweer redde ook een vrouw en haar baby die geblokkeerd zaten op de tweede verdieping.

Ook de luifel van het bekende restaurant Le Fouquet’s stond in brand. Aan winkels van onder meer Foot Locker, Longchamp en restaurant Léon de Bruxelles werd brand gesticht. De Franse politie kwam tussenbeide met traangas. Ook werd onder meer geplunderd bij winkels van Zara, Lacoste en Celio.

Er werden 151 mensen opgepakt. Er vielen ook 27 gewonden bij de manifestanten, 17 bij de ordediensten en één brandweerman raakte gewond.

“Geen manifestanten, maar moordenaars”

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner schreef op Twitter dat de daders “geen manifestanten of raddraaiers zijn, maar moordenaars”.

Les @PompiersParis et nos forces de l’ordre viennent de procéder à l’évacuation de tous les habitants d’un immeuble, délibérément incendié.

Le feu est maîtrisé.

Les individus qui ont commis cet acte ne sont ni des manifestants, ni des casseurs : ce sont des assassins. pic.twitter.com/mh0BgZACzf Christophe Castaner(@ CCastaner) link

Ook de Franse premier Edouard Philippe heeft het geweld al scherp veroordeeld. “Onaanvaardbaar”, aldus de Franse premier, die gisteren ter plaatse kwam om de ordediensten te bedanken voor hun inzet. Hij herhaalde in een tweet dat “de feiten niet gepleegd zijn door demonstranten, maar door plunderaars, brandstichters en criminelen. Er is geen enkele reden om dit geweld te rechtvaardigen.”

Comme une immense majorité de Français, je ressens aujourd’hui une très grande colère. Les actes commis aujourd’hui ne sont pas le fait de manifestants mais de pilleurs, d’incendiaires et de criminels. Aucune cause ne justifie cette violence. Edouard Philippe(@ EPhilippePM) link

De politie zette traangas en waterkanonnen in om het geweld de kop in te drukken. De betogers reageerden door met stenen naar agenten te gooien. Ook een vrachtwagen van de gendarmerie werd aangevallen.

Parijs had zich nochtans voorbereid op wat kon komen: gesloten metrostations, gebarricadeerde handelszaken, en een politiemacht van zowat vijfduizend manschappen met zes pantservoertuigen.

32.000 mensen op straat

In totaal kwamen zaterdag meer dan 32.000 mensen in Frankrijk op straat in het kader van het protest van de gele hesjes tegen het Franse regeringsbeleid, van wie zowat 10.000 in Parijs. Van hen waren er volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zowat 1.500 “ultra gewelddadig”. De politie pakte alles samen 237 personen op.

