Crisissfeer in Londen: "Ook deze week geen brexitdeal" TT

12u29

Bron: Reuters, The Sun 0 Photo News De Britse premier Theresa May. De kans is klein dat de Britse premier Theresa May nog deze week de Noord-Ierse Unionisten zover krijgt om haar te steunen in haar voorstel voor de brexit. Dat schrijft The Sun. Daarmee stijgt de politieke crisissfeer in Londen naar een hoogtepunt. May blijft erbij dat er vooruitgang wordt gemaakt en dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland.

Begin deze week raakte bekend dat May een akkoord met Ierland op zak had over de Ierse grenskwestie na de brexit. Noord-Ierland zou uitzonderingen op een aantal brexitbepalingen krijgen om te vermijden dat er opnieuw een harde grens zou ontstaan tussen de Britse regio en Ierland. Maar May's gedoogpartner in haar regering, de Noord-Ierse Unionisten van de DUP, die voor de unie tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk zijn, kon daar niet mee leven en torpedeerde het akkoord. De DUP vindt dat alle Britse regio's op dezelfde manier uit de EU moeten stappen.

May moet daarom nu dringend op zoek naar een nieuwe oplossing. Zonder steun van de DUP is de Britse premier in eigen land zo goed als politiek dood. May belde vandaag kort met DUP-leider Arlene Foster, maar die is niet van plan om naar Londen te komen voor directe gesprekken, een teken dat de Unionisten nog altijd niet tevreden zijn met de laatste voorstellen. Foster was al boos omdat haar partij al meer dan een maand vroeg om informatie over de deal die May wilde sluiten. De DUP kreeg uiteindelijk pas maandagochtend een concepttekst onder ogen.

Getty Images DUP-voorzitter Arlene Foster.

Europese top

Een strikte deadline is er niet, maar zonder akkoord zullen de andere Europese landen op de top van volgende week donderdag het licht waarschijnlijk niet op groen zetten voor de volgende fase in de brexitonderhandelingen.

May zal deze week wellicht niet meer terugkeren naar Brussel. Volgens haar woordvoerder "wordt er vooruitgang geboekt" en werkt May richting "de Europese top van 14 december". Ook May zelf verklaarde vanmiddag dat er "veel vooruitgang" is geboekt, maar ze liet tegelijkertijd ook verstaan dat er pas in een volgende fase concreet over de Ierse grenskwestie gesproken zal worden. "We zullen de interne markt in het Verenigd Koninkrijk beschermen", aldus de premier.

Uh oh, hold your fire. A DUP source: "No deal this week". Hopes now fading fast in No10 of Theresa May going back to Brussels on Thursday too. https://t.co/QesRvn4crr Tom Newton Dunn(@ tnewtondunn) link