Crisismanager hoorde de laatste woorden van piloot MH370: “Er klonk niets van angst in zijn stem” Sven Van Malderen

04 maart 2019

14u33

Bron: News.com.au 0 Bijna vijf jaar is het inmiddels geleden dat vlucht MH370 spoorloos van de radar verdween boven de Zuid-Chinese Zee. In het Australische nieuwsprogramma ‘60 Minutes’ geeft de crisismanager die toen aan het werk was zijn persoonlijke hypothese. “De laatste woorden van de piloot? Goeienacht MH370. Er klonk niets van angst in zijn stem.”

Een van de populairste hypotheses is dat de piloot het toestel bewust doen neerstorten heeft. Sharuji weigert echter te geloven dat Zaharie Ahmad Shah kwade bedoelingen had. “Op 8 maart om 2.30 uur ‘s nachts kreeg ik het telefoontje met de melding dat we het contact verloren hadden met MH370. Ik besefte dat er iets serieus mis was, we hebben dan ook meteen code rood geactiveerd.”

“De laatste woorden van de piloot waren ‘goeienacht MH370'. Zijn stem klonk redelijk kalm, geen spoor van angst. Ik denk niet dat hij die passagiers en zijn bemanning kwaad wilde berokkenen. Daar moet je gestoord voor zijn, en zo kende ik hem helemaal niet.”

Politiek motief?

Er dook ook een piste op waarbij Shah gehandeld zou hebben uit politiek motief. Enkele uren voor zijn vertrek werd immers een man veroordeeld die hij beschouwde als “de politieke redder van Maleisië”. “Dat was inderdaad een opmerkelijk toeval”, stelt onderzoeksjournalist Ean Higgins. “Maar zou hij zo’n politiek statement maken zonder er later de verantwoordelijkheid voor op te eisen? In dat geval zou hij toch een afscheidsbrief achtergelaten hebben. Tenzij die boodschap natuurlijk nooit gevonden of in verkeerde handen terechtgekomen is.”

Vluchtsimulator

Een vreemd element is natuurlijk wel de route die Shah enkele weken voordien met een vluchtsimulator uitgestippeld had. “Die hield absoluut geen steek”, aldus Higgins. “Vanuit de Straat van Malaka maakte hij een bocht naar links, richting Zuid-Indische Oceaan. Exact wat de MH370 gedaan heeft. In dat deel van de wereld is echter geen enkel stukje land te bespeuren. Een zelfmoordvlucht, met andere woorden.” Volgens ‘60 Minutes’-journaliste Sarah Abo bestaat er niet de minste twijfel. “Dit is verpletterend bewijs dat Shah boter op het hoofd heeft.”

Op zoek naar antwoorden

Danica Weeks blijft intussen wanhopig zoeken naar antwoorden. De vrouw verloor haar echtgenoot Paul bij het vliegtuigdrama, haar grote missie is nu om de zoektocht in stand te houden. Voor de camera zet ze alvast de nodige druk op de Maleisische premier Mahathir bin Mohamad.

Ze blijft hopen dat ze de waarheid ooit zal achterhalen, hun zoontjes Lincoln (8) en Jack (6) hebben immers het recht om te weten wat hun vader precies overkomen is. “Dit gaat niet alleen om die 239 mensen die met een Boeing 777 van Kuala Lumpur naar Peking vlogen. Dit gaat ook om de acht miljoen reizigers die elke dag op een vliegtuig stappen.”

“Hoop nog niet opgegeven”

De Maleisische minister van Transport staat alvast open voor nieuwe voorstellen om de zoektocht naar MH370 te hervatten. “Maar dan moet Ocean Infinity of een ander bedrijf wel met een specifiek project op de proppen komen.”

De CEO van Ocean Infinity gelooft alsnog in een goede afloop. “In november hebben we met succes een Argentijnse onderzeeër teruggevonden, we werken nu met betere technologie. We blijven alle gegevens van MH370 grondig onderzoeken, we hebben de hoop nog niet opgegeven.”

“Laatste rustplaats”

Diezelfde boodschap kreeg ook Weeks te horen in haar dertig minuten durend gesprek met de Maleisische premier. Zij is de eerste nabestaande die bij hem op de koffie mag. “Het is onze bedoeling om verder te zoeken”, vertelde hij. “Met de elektronische detectiesystemen van tegenwoordig zit de kans er nog wel degelijk in om de exacte locatie van het wrak te bepalen.”

“Dat klinkt hoopvol, ja”, antwoordde Weeks. “Voor mij is het na al die jaren belangrijk om mijn echtgenoot een laatste rustplaats te geven.”

“Moet hartverscheurend zijn”

Mahathir toonde het volste begrip. “Niet weten wat er precies gebeurd is, moet hartverscheurend zijn. Ik bid tot God dat het mij nooit overkomt, anders zou ik ook in alle staten zijn. Zeker nu er niet meer gezocht wordt.”

“Een vliegtuig van die omvang moet normaal toch sporen achterlaten, maar hier valt bijna niets terug te vinden. Alsof het toestel in rook opgegaan is. Ik kan maar niet geloven dat zo’n ervaren piloot een vliegtuig gekaapt zou hebben.”

In de reportage zijn ook de drie brokstukken te zien die officieel aan MH370 toegeschreven zijn. Die werden in november 2018 door vissers gevonden in Madagascar. Het gaat onder meer om een stuk vleugel van twee meter lang. Het wrak zelf blijft echter onvindbaar.

Bekijk ook: