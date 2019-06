Crisis Venezuela zorgt mee voor sterke toename nieuwe asielzoekers in EU FVI

10 juni 2019

15u42

Bron: Belga 0 Het aantal nieuwe asielzoekers dat in de Europese Unie is aangekomen tussen januari en april is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 15 procent gestegen. De stijging is onder meer het gevolg van de diepe economische en politieke crisis in Venezuela.

In de eerste vier maanden van 2019 waren er 206.500 nieuwe asielaanvragers, een stijging tegenover de 179.000 in dezelfde periode van 2018, zo blijkt uit cijfers van het European Asylum Support Office.

Onder meer het aantal asielzoekers die geen visa nodig hebben om naar de Schengenzone te reizen, zoals die uit Venezuela, Colombia, Albanië en Georgië, steeg sterk. Volgens de Duitse Funke Mediengruppe, die al eerste over de cijfers berichtte, is het aantal mensen uit Venezuela dat voor het eerst asiel aanvraagt in Europa in de eerste vier maanden van het jaar met 121 procent gestegen, tot 14.257.

Het aantal Syriërs dat voor het eerst een aanvraag indiende, daalde dan weer met 8 procent, terwijl het aantal aanvragen uit Afghanistan steeg met 36 procent.

De VN verklaarden vrijdag nog dat momenteel 4 miljoen Venezolanen in het buitenland leven. In 2015, toen de verkiezingsoverwinning van de oppositie aanleiding gaf tot een escalerend conflict met president Nicolas Maduro, waren dat er nog 695.000. Vandaag kampt Venezuela nog steeds met een economische en politieke crisis, die heeft geleid tot een torenhoge inflatie en een gebrek aan levensmiddelen.