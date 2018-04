Crisis bij jury Nobelprijs voor Literatuur: al acht leden opgestapt na klachten rond seksueel misbruik HC HR

28 april 2018

19u00

Bron: ANP, belga 2 Bij de Zweedse Academie, die de Nobelprijs voor de Literatuur uitreikt, stapt opnieuw een lid op. In totaal zijn nu al acht van de achttien leden opgestapt uit de academie, die zich in een diepe crisis bevindt na klachten rond seksueel misbruik tegen de echtgenoot van een van de leden.

De academie maakte zaterdag via haar website bekend dat journaliste en auteur Sara Stridsberg de deur achter zich toetrekt, wat het aantal leden van de jury op tien brengt. Nochtans zijn de leden in principe voor het leven benoemd, en kunnen ze eigenlijk niet echt ontslag nemen.

Eerder deze week gaf de Zweedse Academie toe "zich in een diepe crisis te bevinden na een periode van diepe onenigheid tussen de leden over belangrijke kwesties". Oorzaak is de discussie die begin deze maand ontstond over hoe moet worden omgegaan met de beschuldigingen tegen dichteres en lid van de academie Katarina Frostenson en haar echtgenoot Jean-Claude Arnault.

Kroonprinses Victoria

Een aantal maanden geleden dienden achttien vrouwen een klacht in rond seksueel misbruik tegen Arnault, die samen met Frostenson een privéclub voor cultuur runt die ook geld krijgt van de Academie. Arnault zou de vrouwen misbruikt hebben in die club, maar ook in gebouwen die eigendom zijn van de Academie in Parijs en Stockholm. Volgens de krant Svenska Dagbladet zou een van zijn slachtoffers de Zweedse kroonprinses Victoria zijn. Arnault ontkent alle beschuldigingen.

Frostenson wordt er bovendien van beschuldigd de regels rond belangenvermenging te hebben geschonden omdat ze niet had vermeld dat ze mede-eigenaar was van de club.

Volgens de Zweedse media denkt de academie erover vanwege het schandaal de uitreiking van de Nobelprijs van de Literatuur met een jaar uit te stellen.