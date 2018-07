Crisis bezworen: akkoord binnen Duitse regering over strenger asielbeleid, geen sprake meer van 'transitcentra' TT

05 juli 2018

21u16

Bron: Belga, Focus 0 De Duitse regeringspartijen, CDU-CSU en SPD, hebben een akkoord bereikt over een pakket maatregelen om illegale migratie tegen te gaan. De kwestie zorgde de jongste weken voor veel verdeeldheid en dreigde zelfs de regering-Merkel te doen vallen. De 'transitcentra' waarvan begin deze week nog sprake was, komen er niet.

Eerder deze week bereikten CDU en CSU na weken van spanningen onderling een akkoord, maar het was nog afwachten of ook de sociaaldemocratische coalitiepartner SPD akkoord zou gaan.

De SPD verzette zich met name tegen het idee van 'transitcentra' aan de grens met Oostenrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU), die eiste migranten daar te kunnen terugsturen, vermeed het woord vanmiddag al bij het begin van de onderhandelingen.

Transitprocedures in plaats van transitcentra

Vanavond verklaarde hij dan ook dat de transitcentra er effectief niet zullen komen. Wel komen er "transitprocedures" in de kantoren van de politie aan de grens voor migranten die al in een ander EU-land een asielaanvraag hebben lopen. "Er is daar geen prikkeldraad of iets soortgelijks", aldus Seehofer. Er zouden tot nu toe elke dag maar twee tot vijf migranten aankomen, die al binnen de 48 uur opnieuw "de volledige vrijheid" zouden krijgen. Ze zouden echter Duitsland niet binnen mogen.

Bovendien gaat het voortaan enkel om migranten die al elders een asielprocedure hebben lopen. Eerder heette het dat alle migranten die al elders via vingerafdrukken geregistreerd waren, teruggestuurd zouden worden, en dat is een veel omvangrijkere groep. Zowel CDU-CSU als SPD gaan akkoord dat die migranten zo snel mogelijk worden teruggewezen naar het land waar ze al een asielaanvraag indienden.

Bestaande faciliteiten gebruiken

"De federale politie moet voor de transitprocedure haar bestaande faciliteiten aan de grens gebruiken", klinkt het. Op de luchthaven van München bijvoorbeeld zullen migranten vanuit de transitzone van de luchthaven weer naar het land waar ze een asielaanvraag hadden ingediend, gestuurd worden, zo blijkt uit een document dat het Duitse persagentschap dpa kon inkijken.

Voor families en kwetsbare personen komen er afgescheiden ruimtes. De procedure zou in principe enkel aan de Duitse grens met Oostenrijk worden toegepast. Daarvoor zijn er ook nog bilaterale akkoord met Italië en Griekenland nodig, want vanuit die landen komen de meeste asielzoekers.

Volgens de SPD is ook overeengekomen dat de asielprocedures in Duitsland verkort zullen worden. Nog dit jaar moet er een omvangrijke nieuwe migratiewet gestemd worden in het parlement, met onder andere voorstellen over legale arbeidsmigratie.

Seehofer toonde zich na afloop tevreden. Volgens hem is dit "van a tot z" hoe hij het zou willen. Seehofer speelde het conflict eerder hoog op en dreigde zelfs met opstappen. Met het akkoord lijkt de crisis in de Duitse politiek nu bezworen.

Bijna 80 procent Duitsers ontevreden over bondsregering

Het asielgeschil heeft het aanzien van de bondsregering bij de Duitse bevolking wel serieuze schade toegebracht. Liefst 78 procent is volgens de nieuwe 'Deutschlandtrend' van zender ARD helemaal niet of minder tevreden over het werk van het kabinet van kanselier Angela Merkel (CDU). Het deel ontevredenen steeg in de bevraging van Infratest Dimap ten opzichte van juni met 15 procent, zo maakte de zender bekend. Slechts 21 procent van de respondenten is tevreden of erg tevreden over het werk van de federale overheid.

De ruzie binnen de Union over het terugsturen van vluchtelingen heeft minister van Binnenlandse Zaken Seehofer wezenlijk meer schade berokkend dan Merkel. Terwijl zij qua populariteit slechts twee procentpunt moest inleveren en op 48 procent komt, daalde het percentage van de CSU-voorzitter met 16 punten naar 27 procent, de laagste score die voor Seehofer in de ARD-peiling ooit werd gemeten. Driekwart van de bevraagden (73 procent) vindt dat Seehofer de Union door zijn houding verzwakt heeft. Het overgrote deel (70 respectievelijk 66 procent) is ook van mening dat CDU en CSU geen gemeenschappelijke koers varen en Merkel de Union niet goed meer in haar greep heeft.

CDU/CSU nog steeds grootste partij

Indien er zondag parlementsverkiezingen zouden zijn, zou de Union wel nog altijd uitkomen op 30 procent (min 1), de sociaal-democratische SPD blijft onveranderd op 18 procent. "Met samen 48 procent is dat de laagste electorale steun die tot nog toe voor Union en SPD samen in de ARD-Deutschlandtrend wed gemeten, klinkt het. Met 16 respectievelijk 14 procent behalen de rechts-liberale AfD en Grüne elk een procent meer. De socialistische Linke verliest een procent en komt op 9 procent. De liberale FDP blijft onveranderd met 8 procent de kleinste partij in de Bondsdag.

61 procent van de bevraagden zou akkoord gaan met de zogenaamde transitcentra, 34 procent niet. Maar de ergernis neemt toe. Meer dan de helft (56 procent ) van de bevolking vindt dat het thema asiel en vluchtelingen in de huidige politieke debatten teveel aandacht krijgt.

Falls sich noch wer für Inhalte interessiert: So sieht die #GRoKo-Einigung im #Asylstreit aus. pic.twitter.com/BnEIeIhlJX Andreas Niesmann(@ aniesmann) link