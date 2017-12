Criminelen dumpen drugsafval, gemeente stuurt tienduizenden euro's opruimkosten naar eigenaar terrein

ANP 20 vaten met gedumpt xtc-afval in een bos nabij het Nederlands Limburgse dorp Sint Odiliënberg worden door de brandweer opgeruimd (archieffoto uit 2014). Onschuldige eigenaren hoeven niet zelf op te draaien voor de opruimkosten als drugsafval op hun grond wordt gedumpt. De rechtbank in de Nederlandse stad Den Bosch heeft dat vandaag bepaald in een rechtszaak die een inwoner van Nuenen (Noord-Brabant) aanspande omdat de gemeente de rekening naar hem stuurde.

De rechtbank vond de situatie 'zo bijzonder' dat het niet redelijk is om de rekening bij Nuenenaar neer te leggen. Op 28 september 2016 werd in een weiland aan het Achtereind in Nuenen een busje met drugsafval in brand gestoken. De opruim- en grondsaneringskosten waren toen ruim 26.000 euro. Op 8 augustus werden op precies dezelfde plek 45 vaten gedumpt en in brand gestoken. Hoeveel de opruimkosten van die tweede keer precies bedragen, heeft de gemeente nog niet bekendgemaakt. Maar het loopt ongetwijfeld in de tienduizenden euro's.

De Nuenenaar, die het stuk grond erfde van zijn vader, had na die eerste dumping meer maatregelen moeten treffen om herhaling te voorkomen, betoogde de gemeente eerder. De rechtbank vond niet dat de afvaldumpingen de onschuldige eigenaar verweten kon worden. Dat de gemeente hem niet waarschuwde en direct begon met het opruimen, was gezien de risico's terecht. Maar dat gebeurde in het algemeen belang vanwege een gevaar voor de volksgezondheid, vond de rechtbank.

In Noord-Brabant en Nederlands Limburg, twee provincies die aan ons land grenzen, wordt geregeld drugsafval gedumpt. In de regio's zijn in de afgelopen jaren heel wat drugslabo's voor de aanmaak van synthetische drugs ontdekt en ontmanteld. Ook in Belgisch Limburg wordt soms drugsafval aangetroffen.