Criminelen boeken cruisereis en smokkelen zo 18 kilo cocaïne mvdb

28 maart 2019

16u14

Bron: ANP 0 Drugssmokkelaars hebben een cruiseschip gebruikt om hun waar onopvallend te vervoeren. Op het Portugese eiland Madeira zijn twaalf mensen daarvoor gearresteerd.

De verdachten werden opgepakt nadat het cruiseschip MSC Opera vanuit de Caraïben was aangekomen in de haven van Madeira. Dat gebeurde afgelopen vrijdag al, maar is nu pas naar buiten gebracht. Vier verdachten zaten als passagier op het schip. Zes anderen, onder wie een Nederlander die in Londen woont, waren kort ervoor aangekomen op Madeira en zouden korte tijd later vanaf het eiland naar Europa vliegen.

Ongeveer 18 kilo cocaïne, met een vermoedelijke straatwaarde van maximum 900.000 euro, is in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in schalen en in chipszakken.