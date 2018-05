Criminele historie in proces-Holleeder bvb

24 mei 2018

13u33

Bron: Belga 1 Het proces tegen de Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder is vandaag een nieuwe fase ingegaan, met de bespreking van de feiten in de omvangrijke strafzaak.

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp neemt de rechtbank daartoe een lange aanloop, waarin decennialange criminele geschiedenis voorbijkomt. Voor de behandeling van het eerste feit, de liquidatie van Cor van Hout en Robert ter Haak, heeft de rechtbank maar liefst 22 dagen uitgetrokken.

De rechtbank wil met die aanloop de aanklacht tegen Holleeder "in een breder perspectief" plaatsen. Van Hout en Holleeder zijn jarenlang criminele 'bloedgabbers' geweest en ontvoerden in 1983 met een paar anderen biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur. De ontvoering van Heineken bleef buiten de bespreking in de rechtszaal, de gang van zaken rond het losgeld daarentegen niet. Die is jarenlang actueel gebleven.

Verder neemt de rechtbank min of meer in vogelvlucht onder meer de eerdere moordaanslagen op Cor van Hout (in 1996 en 2000) door.

Cor van Hout werd op 24 januari 2003 in Amstelveen onder vuur genomen vanaf een motorfiets. Hij stierf ter plekke. Kennis Robert ter Haak werd eveneens geraakt en bezweek later aan zijn verwondingen. Voor de geruchtmakende aanslag is nog niemand veroordeeld. Holleeder ontkent iedere betrokkenheid.

De publieke belangstelling voor het proces is geslonken tot een enkeling.