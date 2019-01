Criminele bendes maken het bont in Brazilië kv

08 januari 2019

19u30

Bron: Belga 0 Na de inauguratie van de rechtse president Jair Bolsonaro willen criminele bendes in het noorden van Brazilië blijkbaar de staat uitdagen. De afgelopen vier dagen werden in de deelstaat Ceará 159 aanslagen op banken, winkels, openbare instellingen en voertuigen gepleegd. Nieuwssite G1 meldde vandaag dat inmiddels 168 verdachten zijn gearresteerd.

Ex-militair Bolsonaro had tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd criminelen hard aan te pakken en de veiligheidssituatie in Brazilië te verbeteren. Achter de aanvallen met brandbommen, explosieven en vuurwapens zouden machtige misdaadkartels schuilgaan, die vanuit de gevangenissen van het Zuid-Amerikaanse land worden gecontroleerd.

De nieuwe staatssecretaris voor het Gevangeniswezen, Luis Mauro Albuquerque, wil de opgesloten bendeleiders strenger controleren. Daartoe werden in de gevangenissen onder andere al meer dan 400 mobiele telefoons in beslag genomen. Kopstukken van misdaadsyndicaten zullen ook naar verschillende gevangenissen verplaatst worden.

De media melden onder aanhaling van veiligheidskringen dat verschillende bendes de handen in elkaar hebben geslagen en een pact hebben gesloten om samen tegen de overheidsinstanties te vechten In de kuststad Fortaleza aan de Atlantische Oceaan dook graffiti op waarin geschreven stond: "We zullen pas stoppen als de staatssecretaris opstapt" en "Weg met Mauro Albuquerque".

Privatisering

Ondertussen heeft Bolsonaro beslist zowat honderd overheidsbedrijven te privatiseren of te sluiten. Daaronder ook dochterondernemingen van grote banken en van oliereus Petrobras. Dat deelt de Braziliaanse minister van Infrastructuur vandaag mee.

De privatiseringen moeten de begroting helpen en “er zal geld over zijn om te investeren in andere prioriteiten”, aldus de minister. Hij voegde er ook aan toe dat de regering overweegt om concessies te verlenen voor 5.600 kilometer snelwegen.

President Jair Bolsonaro kondigde eerder al de privatisering aan van twaalf luchthavens en vier havens, alsook van spoorconcessies. Dat zou de regering 7 miljard real (zowat 1,9 miljard dollar) moeten opleveren.

Hoofd milieubeschermingsdienst stapt op

Het hoofd van de Braziliaanse milieubeschermingsdienst Ibama stapte gisteren op na kritiek van Jair Bolsonaro. De nieuwe, uiterst conservatieve president hekelde de bedragen die zijn gespendeerd aan de huur van terreinwagens en pick-uptrucks om te patrouilleren.

Een Ibama-woordvoerster zei maandag dat Suely Araujo, die het bureau sinds 2016 leidde, haar ontslag heeft aangeboden nadat Bolsonaro op Twitter had gesuggereerd dat er onregelmatigheden zijn ontdekt in de begroting. Daarop stond een post van 6,75 miljoen euro voor het vervoer van toezichthouders in moeilijk toegankelijke gebieden.

Bolsonaro, die onvoorwaardelijke steun geniet van de machtige landbouwsector in het land, heeft er een gewoonte van gemaakt Ibama aan te vallen. De dienst is onder meer belast met de bescherming van het Amazonegebied tegen ontbossing. Houthakkers, veefokkers en akkerbouwers maken zich daaraan geregeld schuldig, naast de vele mijnwerkers die illegaal bezig zijn in het kwetsbare tropisch regenwoud.