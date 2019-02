Criminele bende gijzelt 40-tal toeristen in Peru AW

20 februari 2019

17u47

Bron: Belga 0 In het Peruaanse oerwoudgebied Madre de Dios is bij een overval op een lodge een lokale gids gedood. De toeristen die de gids vergezelden, werden een tijdje gegijzeld. Intussen roofden de daders de lodge leeg en sloegen ze met hun buit op de vlucht.

Een veertigtal toeristen - voornamelijk Chinezen en Amerikanen- werden dinsdagavond een korte tijd als gijzelaar meegenomen door een bende Colombiaanse en Venezolaanse criminelen. Dat meldde gouverneur Luis Hidalgo van de deelstaat Madre de Dios op de zender Radio Nacional.



De bandieten, op zoek naar geld en kostbaarheden, roofden de kluis van de lodge leeg en zijn met hun buit gevlucht. De politie zette een klopjacht in naar de daders.

Link met illegale goudmijnen

Volgens de Peruaanse regering bestaat er ook een link tussen de illegale goudmijnen in de regio en de criminele bendes. De bendes zouden in de kampen van de illegale mijnwerkers handel in prostitutie en drugs drijven, dat zei minister van Binnenlandse Zaken Carlos Morán. Daarom werd er in Madre de Dios een grootschalige operatie opgestart om de illegale mijnen in de regio uit te schakelen.

Zo'n 1.500 politieagenten en militairen worden samen met 70 onderzoeksrechters ingezet in een gebied van 11.000 hectare. Vermoedelijk zal de actie twee weken in beslag nemen. Volgens cijfers van de overheid zijn er in de regio ongeveer 40.000 illegale mijnwerkers actief op zoek naar goud. Ze veroorzaken ook zware ecologische schade door het oerwoud te ontbossen met chemische middelen.

Natuurreservaat

De luxueuze lodge Inkaterra Reserva Amazónica bevindt zich in een natuurreservaat aan de oever van de rivier Madre de Dios, 900 kilometer ten westen van Lima en twintig kilometer van de provinciehoofdstad Maldonado.