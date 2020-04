Crimineel wordt vrijgelaten door coronacrisis, maar pleegt amper een dag later al moord JOLE

16 april 2020

13u27

Bron: KameraOne & NBC News 6

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Joseph Williams (26) zat in Tampa, een stad in de Amerikaanse staat Florida, een celstraf uit voor drugsbezit. Om het risico op coronabesmettingen in te dijken werd hij vorige maand vrijgelaten. “We willen ons personeel en de andere gedetineerden beschermen”, klonk het toen.

Zo’n 164 gedetineerden werden daarom tijdelijk vrijgelaten in Tampa. Joseph Williams was een van hen. Hij zat op dat moment een celstraf uit voor drugsbezit. “Deze niet-gevaarlijke delinquenten zijn tijdens deze gezondheidscrisis beter thuis bij hun familie”, zei sheriff Chad Chronister. Nochtans werd Williams al 35 keer eerder opgepakt. Waarom hij nu werd vrijgelaten is een raadsel.

Een dag na zijn vrijlating bewees Williams ook dat de autoriteiten een foute beslissing namen. Hij raakte betrokken bij een moord en werd even later ook opgepakt voor wapenbezit. “Er is geen twijfel over dat Williams zijn voorlopige vrijlating heeft gebruikt om opnieuw criminele feiten te plegen”, aldus Chronister.

Williams zit intussen weer in de cel en wordt aangeklaagd voor moord. De autoriteiten in Tampa verzekeren inwoners dat ze niet ongerust hoeven te zijn.