Crimineel overgeplaatst die met helikopter probeerde te ontsnappen 02u37

Bron: Belga 0 AFP De politie schoot in Roosteren in Nederlands Limburg, vlak bij Maaseik, een verdachte dood. De Nederlandse crimineel Benaouf A. is gisteren overgeplaatst van de gevangenis van Roermond naar de zwaarbewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Volgens de politie probeerden criminelen woensdag een helikopter te kapen om daarmee A. uit de gevangenis te bevrijden. Bij het verijdelen van die poging kwam het tot wilde achtervolging in het Limburgse Roosteren en werd een verdachte doodgeschoten. Enkele verdachten zijn opgepakt, terwijl anderen nog op de vlucht zijn.

Benaouf A. is een spilfiguur uit de zogeheten Mocro-maffia. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op crimineel Najeb Bouhbouh in oktober 2012 bij een hotel in Antwerpen. A. was zelf doelwit tijdens de enorme schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Hij wist ternauwernood te ontsnappen, maar twee anderen kwamen om het leven.



De aanslag in de Staatsliedenbuurt was waarschijnlijk een wraakactie voor de liquidatie van Bouhbouh en de opmaat voor nog hele reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.





