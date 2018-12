Crimineel en terrorist op hetzelfde moment: waarom de aanslag in Straatsburg sowieso het stempel draagt van IS Guy Van Vlierden

13 december 2018

18u47 0 Cherif Chekatt is een product van de Islamitische Staat, zelfs als zou blijken dat hij daar geen banden mee heeft. Hij is immers geen crimineel die zich omschoolde tot terrorist, zoals ook vroeger al gebeurde. Nee, hij bleef de twee combineren — en dat is een lijn die IS heeft uitgezet.

“Marque sur le front”, vermeldt de persoonsbeschrijving die de Franse politie verspreidde over de Straatsburgse terrorist. Dat slaat op de donkere vlek op zijn voorhoofd, die in de Arabische wereld bekendstaat als een ‘zabiba’ — letterlijk een rozijn. Het is een soort van eelt die wordt veroorzaakt door het veelvuldig contact met een bidmatje. Wie zo’n vlek heeft, moet dus al behoorlijk lang een vrome moslim zijn.

Het staat dus letterlijk op zijn gezicht te lezen dat Chekatt geen gangster is die vorig jaar nog dronk en feestte — en zich zoals een Salah Abdeslam van het ene moment op het andere in de islam heeft gestort. De Franse krant Le Monde meldde dat Chekatt tien jaar geleden al een foto van Osama Bin Laden aan zijn celmuur had hangen. Maar die verering belette hem niet om ook actief te blijven in de criminaliteit.

