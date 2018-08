Cricketkampioen Imran Khan wordt nieuwe premier Pakistan AV

17 augustus 2018

15u35

Bron: BELGA 0 Imran Khan is de nieuwe eerste minister van Pakistan. De voormalige cricketster werd vandaag door het parlement als premier aangeduid met 176 stemmen voor en 96 tegen.

De Pakistaanse Beweging voor Gerechtigheid (Tehreek-e Insaf of PTI) van de 65-jarige Khan won eind juli de parlementsverkiezingen. Die verkiezingen gebeurden in een gespannen sfeer waarbij verschillende politieke partijen gewag maakten van fraude. Khan had 172 stemmen nodig om premier te worden. De partij van voormalig president Asif Zardari, die 54 zetels heeft, nam niet deel aan de stemming vandaag.

Khan, een charismatische aristocraat die zijn land in 1992 naar een wereldbekeroverwinning leidde, heeft lang geprobeerd om van zijn imago als playboy af te geraken. Daarnaast wordt hij ervan beschuldigd gesteund te worden door het leger. Daaruit zou hij voordeel hebben gehaald bij de verkiezingen.

Op de dag van de verkiezingen kwamen in de stad Quetta, in het zuidwesten van Pakistan, meer dan dertig mensen om het leven bij een zelfmoordaanslag nabij een stembureau. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslag op.

