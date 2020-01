Crashte Boeing in Iran wegens technische problemen? kv

08 januari 2020

23u57

Bron: Reuters 0 De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines die vandaag neerstortte, had mogelijk te kampen met technische problemen. Dat melden verscheidene bronnen binnen de veiligheidsdiensten aan Reuters. Alle 176 mensen aan boord, voornamelijk Iraniërs en Iraanse Canadezen, kwamen om.

Het vliegtuig vatte vuur en stortte kort na het opstijgen vanaf de luchthaven in Teheran neer. De crash gebeurde enkele uren nadat Iran raketten had afgevuurd naar Amerikaanse legerbases in Irak. Dat leidde tot speculatie dat het toestel mogelijk ook getroffen was.

Vijf bronnen binnen de veiligheidsdiensten - drie Amerikaanse, één Europese en één Canadese - die allemaal anoniem wensen te blijven, vertelden echter aan Reuters dat de eerste vaststellingen van de westerse inlichtingendiensten wijzen in de richting van een technisch probleem. Er zijn bewijzen dat een van de vliegtuigmotoren oververhit was, aldus de Canadese bron.



Momenteel houdt Boeing al de volledige 737 MAX-vloot aan de grond na twee dodelijke crashes in 2018 en 2019. Het in Iran neergestorte toestel is echter een 737-800, een van de populairste vliegtuigen ter wereld en met een goede reputatie op vlak van veiligheid. Het vliegtuig was amper drie jaar oud en kreeg op 6 januari nog een onderhoudsbeurt. Bovendien zijn de Boeings 737-800 niet uitgerust met dezelfde software die vermoedelijk aan de basis ligt van de problemen met de 737 MAX.

Boeing laat weten dat het contact heeft met Ukraine International Airlines, maar weigert verder alle commentaar.