Crash van Boeing van Lion Air had met ontwerpfouten te maken

25 oktober 2019

Bron: Belga 0 Gebreken in het ontwerp van het besturingssysteem van de Boeing 737 Max hebben een sleutelrol gespeeld in de crash van het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Lion Air voor de kust van Indonesië, zo hebben onderzoekers gezegd.

“Het ontwerp en de veiligheidskeuring van het MCAS-systeem", een automatisch systeem dat moest verhinderen dat het toestel een duikvlucht zou maken, "waren ongeschikt", verklaarde het nationaal comité dat met de transportveiligheid belast is, in een rapport dat in Jakarta werd bekendgemaakt.



Het vliegtuig van Lion Air stortte eind oktober kort na de start neer in zee. Daarbij kwamen alle 189 inzittenden en bemanningsleden om het leven. Op 10 maart crashte een Boeing 737 van Ethiopian Airlines opnieuw enkele minuten na vertrek. Alle 157 reizigers lieten daarbij het leven. Als gevolg van de twee ongelukken staan alle 737 MAX-toestellen al maanden aan de grond.