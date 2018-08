Crash met Flixbus op Duitse snelweg: 22 gewonden HA kg

17 augustus 2018

08u12

Bron: ANP, DPA, Belga 17 Een Flixbus is deze ochtend van de weg geraakt in het noorden van Duitsland . Daarbij vielen 22 gewonden, zo heeft een politiewoordvoerder in Rostock bekendgemaakt.

De reisbus kwam uit Zweden en reed door Denemarken en via Rostock naar Berlijn. Op de A19 ter hoogte van Linstow zwenkte de bus om een onbekende reden naar rechts en kwam het in een sloot terecht. Daar kiepte het voertuig op zijn zijde om. De snelweg was enkele uren afgesloten richting Berlijn, maar werd vrijdagnamiddag heropend nadat de bus getakeld was.

Gekneld

Er waren twee chauffeurs aan boord en 61 passagiers, afkomstig uit meerdere landen. Zestien reizigers werden met zware en lichtere verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen zat geklemd en moest door de hulpdiensten bevrijd worden.

De overige passagiers werden opgevangen door het Rode Kruis, maar zes van hen werden uiteindelijk ook nog naar het ziekenhuis gevoerd voor verzorging.

Veilig

De Duitse autoclub ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) benadrukt dat reizen met de bus veilig is. "Het risico om met een reisbus te verongelukken is 14 keer kleiner dan met de eigen auto", klinkt het daar.