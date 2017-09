Craig verliest in 15 uur tijd zowel vrouw als kind aan mysterieuze aandoening Koen Van De Sype

Bron: Mirror, Daily Mail 0 Facebook Craig en Heidi Renton (links). Rechts baby Isabella. De grote dag was er bijna en ze keken er zo naar uit. Craig en Heidi Renton zouden voor de eerste keer ouders worden en daar hadden ze erg naar verlangd. Maar enkele dagen voor de bevalling ging het opeens fout. Heidi (31) kreeg een aanval van een mysterieuze aandoening en die zou de zwaarste tol eisen, niet alleen van haar, maar ook van hun nog ongeboren kind.

Craig – een ingenieur bij de Britse luchtmacht uit Newark – deed het verhaal aan de Britse krant Daily Mirror. Twee weken voor ze zou bevallen had zijn vrouw – een radiologe – nog een babyshower gegeven en leek alles prima te gaan, maar vijf dagen later – op 4 augustus – kreeg ze plots last van pijn in de borst. Aanvankelijk dachten ze dat de baby misschien onderweg was.

Het koppel belde de huisarts en die zei hen dat ze naar het ziekenhuis moesten rijden. Maar onderweg viel Heidi flauw. “Ik raakte helemaal in paniek”, aldus Craig. “Ik ging meteen aan de kant staan en even kwam ze weer bij. Dat was een opluchting. Maar meteen daarna kreeg ze een aanval. Ik belde wanhopig de hulpdiensten, terwijl haar lippen langzaam blauw werden, alsof ze geen lucht kreeg.”

Ambulance

Een ambulance reed hen tegemoet en in het Kings Mill Hospital aangekomen, werd Heidi meteen naar de reanimatiekamer gebracht. Craig wachtte buiten. Hij wist dat er iets heel erg mis was en zijn ergste nachtmerrie werd werkelijkheid toen de dokters in tranen weer naar buiten kwamen. “Een van hen kwam naast me zitten en zei iets dat ik nooit meer zal vergeten: ‘Het spijt me, maar uw vrouw is overleden.’ En meteen daarna: ‘Wil u graag uw dochtertje leren kennen?’ Ze was amper enkele minuten voor mijn vrouw stierf met een keizersnede ter wereld gekomen.” (lees hieronder verder)

Facebook Heidi en Craig.

Craig ging de kamer binnen om zijn dochter te zien en afscheid te nemen van zijn vrouw. En nadat hij haar verteld had dat hij van haar hield en dat hij trots op haar was, belde hij haar ouders. Om te zeggen dat ze hun dochter kwijt waren, maar dat ze er wel een kleindochter bij hadden gekregen: Isabella. Maar terwijl de ouders van de vrouw onderweg waren naar het ziekenhuis, sloeg het noodlot opnieuw toe. Want een scan van de hersenen van de baby had iets vreselijks aan het licht gebracht.

Hersenactiviteit

De kleine Isabella bleek geen hersenactiviteit te hebben. Volgens de dokters had ze te weinig zuurstof gekregen door de aandoening van haar moeder. “Drie uur lang lag mijn kleine meid aan een ventilator”, aldus Craig. “Daarna besliste ik om hem uit te zetten. Ze stierf heel vredig in mijn armen, amper 15 uur oud. En ondanks die korte tijd, was ik ongelofelijk van haar gaan houden. Zij en Heidi zullen voor eeuwig en altijd de liefdes van mijn leven zijn.” (lees hieronder verder)

Facebook Craig met zijn dochtertje.

Kort na de tragische gebeurtenissen postte de man een aangrijpend eerbetoon aan zijn vrouw op Facebook. “De afgelopen negen jaar ging er geen dag voorbij dat ik niet aan Heidi zei dat ik haar graag zag en haar vertelde hoe mooi ze was. Ik kan er dus gerust van zijn dat ze wist hoeveel ik van haar hield en hoeveel ik altijd van haar zal houden. Heidi gaf me negen jaar geluk en opwinding. Ze was bloedmooi, grappig, zorgzaam en pittig. En ze wist hoe ze moest genieten van het leven, haar familie en haar vrienden. We twijfelden nooit om bepaalde dingen te doen of niet, we deden ze gewoon.” (lees hieronder verder)

Facebook Het koppel op vakantie in Australië.

Hij trekt zich op aan alle herinneringen die ze samen maakten. “Het zijn er genoeg om een heel leven verder te kunnen”, schrijft hij. “Ik wil haar levenslust altijd bij me dragen en haar trots maken. Misschien ben ik wat bevooroordeeld, maar ze gaf me met Isabella de mooiste dochter die ik ooit heb gezien. En hoewel ze niet lang bij me was, zie ik haar heel graag. Ik zal haar nooit vergeten.” (lees hieronder verder)

Facebook Heidi en Craig.

Hij geeft de lezers van zijn post ook goede raad mee. “Beschouw niets als vanzelfsprekend in het leven”, klinkt het. “Koester elk moment, goed of slecht. Knuffel je partner net dat beetje langer. Lees dat extra verhaaltje voor aan je kinderen voor het slapengaan. Maak tijd voor je gezin. Als je ooit twijfelt of je iets wel zou doen: doe het gewoon. En heb nergens spijt van. Dat is de manier waarop Heidi leefde en dat is waarom ik haar zo graag zag. Ik zeg hen geen vaarwel, want ze zullen voor altijd in mijn hart zitten.”

Angst

Wat het precies was dat de dood van zijn vrouw veroorzaakte, weet hij nog altijd niet. “Er is een onderzoek geopend, maar ik denk dat het een natuurlijke oorzaak was”, zegt hij nog. “Ik wil andere zwangere vrouwen zeker geen angst aanjagen. Dit was iets erg zeldzaams. Maar het is moeilijk om het een plaats te geven. Als je alles waar je ooit van droomde zo plots kwijtraakt.”