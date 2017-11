Craig kreeg levenslang voor moord op ex en haar zoontje, 39 jaar later blijkt hij toch onschuldig Sven Van Malderen

17u49

Bron: ABC7.com 89 AP Craig Richard Coley. 11 november 1978: op die dag werd Craig Richard Coley gearresteerd voor de moord op zijn ex Rhonda Wicht (24) en haar vierjarige zoon Donald. De man werd tot levenslang veroordeeld, maar DNA-bewijs pleit de 70-jarige man uit Californië nu vrij. Dat betekent dus dat hij 39 jaar onterecht in de cel gezeten heeft.

De gouverneur van Californië verleende de man onmiddellijk gratie, gisteren mocht Coley de gevangenis verlaten. "Hij hield zich altijd ver uit de buurt van geweld en stortte zich op religie. De waardigheid waarmee meneer Coley zijn lange en onterechte gevangenisstraf gedragen heeft, is buitengewoon", klinkt het in de pardonbrief van Jerry Brown.

Simi Valley Police Department. Donnie Wicht.

De politiechef en de advocaat die Coley toen aan het kruis nagelden, geven hun fout toe. "Ik kijk uit naar de dag waarop ik zijn hand kan schudden en me kan excuseren voor het onrecht dat hem aangedaan is", laat die laatste optekenen. "Ik hoop dat we de echte dader van deze vreselijke misdaad ooit nog kunnen vatten."

Rhonda werd allicht gewurgd met macramétouw, haar zoon werd verstikt. De speurders richtten hun pijlen meteen op Coley omdat hij net tevoren hun relatie verbroken had.

Simi Valley Police Department Rhonda Wicht.

Het eerste proces in 1979 bracht nog geen definitief uitsluitsel, het jaar nadien werd Coley wel schuldig bevonden. Hij kreeg er meteen levenslang bovenop.

Twee jaar geleden werd zijn zaak na nieuwe aanwijzingen opnieuw onder de loep genomen. Op het voornaamste bewijsstuk is geen enkel DNA-spoor van hem terug te vinden, blijkt nu. Andere mensen komen wel in het vizier, maar daar weigert de politie over uit te weiden.