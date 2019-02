Craig (71) zat bijna veertig jaar onschuldig in de cel en krijgt daar nu 21 miljoen dollar voor kg

25 februari 2019

08u14

Bron: CNN 0 De 71-jarige Craig Coley werd in 1978 gearresteerd voor de moord op zijn ex-vriendin Rhonda Wicht en haar zoontje Donald. Ondanks zijn onschuld werd hij veroordeeld tot een levenslange celstraf en spendeerde hij 39 jaar achter de tralies. In een schikking met de stad krijgt de man nu 21 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 18,5 miljoen euro.

Amerikaanse rechtszaken rond onterechte veroordelingen kunnen vaak jarenlang aanslepen, maar in dit geval besloot de stad om meteen met een som geld over de brug te komen. “Hoewel geen enkele hoeveelheid geld kan rechtzetten wat er is gebeurd met meneer Coley, is het schikken van deze zaak het juiste om te doen voor meneer Coley en onze gemeenschap”, zei stadsmanager Eric Levitt van Simi Valley in Californië.



Dat betekent dat de bejaarde Coley de rest van zijn dagen in rijkdom kan slijten. Hij krijgt maar liefst 21 miljoen dollar, oftewel 18,5 miljoen euro. Net geen 5 miljoen dollar wordt betaald door de stad, de rest wordt gefinancierd door de verzekering en andere bronnen, rapporteert CNN. Vorig jaar kreeg Coley al 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) van de ‘California Victim Compensation Board’: zo'n 140 dollar (123 euro) voor elke dag die hij doorbracht in de gevangenis.

Vrij man

Twee jaar geleden werd Coley een vrij man verklaard, nadat hij bijna veertig jaar had vastgezeten voor de moord op de 24-jarige Rhonda Wicht en haar 4-jarige zoontje Donald. Het duo werd in 1978 in hun woning gevonden. Wicht werd verkracht en gewurgd met een macramétouw, haar zoontje werd gesmoord.



Coley, die toen net een relatie met Wicht achter de rug had, werd één jaar later schuldig bevonden. Zelf is hij zijn onschuld altijd blijven volhouden.

Pas na 2013 zou blijken dat Coley inderdaad niets met de feiten te maken had. Toen werd oud bewijsmateriaal opnieuw onderzocht, waarbij er geen DNA-sporen van Coley terug werden gevonden op de moordscène. Bovendien bleek dat hij een sluitend alibi had. Op de nacht van de moord was hij tot in de vroege uurtjes met vrienden op restaurant. Getuigenissen die zijn auto bij de woning van Wicht plaatsten, werden tot slot ongeloofwaardig bevonden.

Elegantie

Het duurde nog tot 2017 voor hij officieel werd gepardonneerd door de gouverneur van Californië. “De gratie waarmee meneer Coley zijn lange en onjuiste gevangenschap heeft doorstaan is uitzonderlijk”, zei de gouverneur toen. In de cel stortte Coley zich op zijn religie, behaalde hij twee diploma’s en werkte hij aan een masterdiploma. De echte dader voor de moord op Rhonda en Donald Wicht is overigens nooit gevat.

