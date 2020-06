Covid-19 dwingt duizenden Syrische gezinnen terug naar vernielde huizen Virusuitbraak in de regio zou verschrikkelijke consequenties hebben HAA

23 juni 2020

23u19

Bron: IPS 6 In het noordwesten van Syrië dwingt de Covid-19-epidemie duizenden gezinnen om de overbevolkte opvangkampen te verlaten. Ze zoeken naar andere opvangmogelijkheden of keren terug naar hun vernielde huizen.

Sinds het staakt-het-vuren op 5 maart zijn meer dan 200.000 mensen – onder wie ten minste de helft kinderen – verhuisd van de overbevolkte vluchtelingenkampen naar andere opvangkampen of naar hun beschadigde huizen die ze eerder hadden verlaten vanwege het conflict, zegt de organisatie Save The Children.



De gezinnen zeggen voor een onmogelijke keuze te staan: in de kampen blijven die bijzonder slecht voorbereid zijn op een uitbraak van het coronavirus, of terugkeren naar de ruïne van hun huizen dicht bij de frontlinies van het conflict.

Conflict

Begin maart werd in Idlib een staakt-het-vuren afgekondigd na een gewelddadig offensief door de Syrische autoriteiten, gesteund door de Russische luchtmacht. De provincie is de laatste regio die in handen is van (jihadistische) rebellen, die dan weer door Turkije worden gesteund. Maandenlang liepen de spanningen tussen Ankara en Moskou hierdoor hoog op. Begin maart kwamen Rusland en Turkije een staakt-het-vuren overeen (die in de praktijk evenwel niet altijd wordt nageleefd). Het bestand ging ook gepaard met de vorming van een bufferzone van zes kilometer tussen het regerings- en het rebellengebied in het noorden van Syrië.

Veel Syrische gezinnen die als gevolg van het conflict in opvangkampen zaten, worden door de Covid-19-dreiging nu weer naar hun beschadigde huizen gedwongen, waar ze zonder stromend water of elektriciteit moeten zien te overleven. Kinderen hebben geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg, aangezien veel scholen en ziekenhuizen zijn vernietigd en een gebrek aan elektriciteit of internet in de buurt hen uitsluit van mogelijkheden om op afstand te leren.

De economische instabiliteit en volatiliteit van de Syrische pond – de prijs van een brood verdubbelde in amper een week – maken de situatie nog erger.

Deze gezinnen zijn moeten vluchten voor intense gevechten, leven in onvoorstelbare omstandigheden en moeten nu vluchten voor de dreiging van een dodelijk virus Sonia Khush van Save the Children

Onmenselijk

“De situatie van deze kinderen en hun families is hartverscheurend”, zegt Sonia Khush, verantwoordelijke voor Syrië bij Save the Children. “Ze zijn moeten vluchten voor intense gevechten, leven in onvoorstelbare omstandigheden en moeten nu vluchten voor de dreiging van een dodelijk virus.”

“Ze kunnen nergens anders heen dan naar hun vernielde huizen. Basisdiensten bestaan bijna niet, banen zijn moeilijk te vinden en hun spaargeld verliest met de dag aan waarde. Door de dreiging van nieuw geweld zijn velen weer gedwongen om zich te verplaatsen op zoek naar veiligheid. Dit is onmenselijk.”

Save the Children waarschuwt voor de gevolgen van een nieuwe uitbraak in het noordwesten van Syrië. “Een uitbraak zou er ondenkbare gevolgen hebben”, zegt Khush. “Het is van cruciaal belang dat hulpverleners kwetsbare kinderen en gezinnen kunnen bereiken. De grensovergangen dienen als reddingslijn voor meer dan vier miljoen burgers in Syrië – waaronder twee miljoen kinderen – van wie de meerderheid op geen enkele andere manier essentiële hulp kan krijgen.”