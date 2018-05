Cover New York Daily News maakt contrast van dit weekend pijnlijk duidelijk TK

22 mei 2018

07u29

Bron: News Australia 1 In Europa draaide dit weekend alles rond de royal wedding van Meghan en Harry. Het contrast met Amerika, dat zijn wonden likt na een zoveelste school shooting, kon niet groter zijn. De New York Daily News maakte dat pijnlijk duidelijk.

Terwijl Meghan en Harry breed lachend naar de menigte wuifden vanuit hun koets, probeerden de Amerikanen de dood van acht leerlingen en twee leerkrachten te verwerken. Op de Santa Fe High School in Texas schoot de 17-jarige Dimitrios Pagourtzis in het rond en zorgde zo voor de 22ste school shooting van 2018. Het was de 101ste schietpartij van dit jaar.

Het contrast tussen de twee domineerde zondag de cover van de New York Daily News. "Zij organiseren royal weddings, wij organiseren de begrafenis van leerlingen", zette de krant in grote letters op de voorpagina.

De krasse kop kreeg heel wat bijval, maar ook heel wat kritiek. Aan de ene kant kreeg de krant felicitaties dat ze het wapengeweld in Amerika zo sterk veroordeelt, maar aan de andere kant noemden heel wat mensen de voorpagina ook smakeloos en partijdig. Het toont maar weer hoe verdeeld de Verenigde Staten zelf zijn over de aanpak van het probleem.

