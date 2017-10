Countryster die optrad in Las Vegas verandert van mening over vuurwapens: "Ik was totaal verkeerd" jv

10u46

Bron: Belga 2 rv Als lid van de Josh Abbott Band die zondag op het Route 91 Harvest muziekfestival in Las Vegas heeft opgetreden vooraleer een schietpartij daar aan minstens 59 mensen het leven kostte, heeft de Texaanse countrygitarist Caleb Keeter zijn mening omtrent wapenbezit radicaal gewijzigd.

Keeler twitterde een aanhanger te zijn van het tweede amendement op de Amerikaanse grondwet dat individuen het recht geeft wapens te bezitten en te dragen. Maar na de gebeurtenissen van zondag "kan ik niet zeggen hoe verkeerd ik was".



De gitarist legde uit dat leden van zijn entourage wapens op de bus hadden maar ze niet konden gebruiken. De vrees bestond dat de politie de band en entourage ervan zou verdenken deelachtig te zijn aan het bloedbad, en hen aldus zou neerschieten. "Mijn grootste spijt is dat ik het niet realiseerde totdat mijn broeders 'on the road' en ikzelf werden bedreigd" door vuurwapens.



"Genoeg is genoeg", zei Keeler. Het bloedbad is een "wake-up call" voor striktere wapenwetgeving. "Wij hebben NU wapencontrole nodig".





You are all absolutely correct. I saw this happening for years and did nothing. But I'd like to do what I can now. https://t.co/5mYA7D90X3 — Caleb Keeter (@Calebkeeter) 1 oktober 2017

Volgens de ngo Gun Violence Archive, geciteerd door de Franse krant Libération, hebben vuurwapens dit jaar in de VS al aan 11.650 mensen het leven gekost - zelfmoorden niet inbegrepen.



In tweets heeft de vroegere First Lady en verslagen Democratische presidentskandidate Hillary Clinton opgeroepen op te komen tegen de machtige wapenlobby die de National Rifle Association (NRA) is en die ervoor ijvert dat het Congres een wet zou stemmen die het makkelijker moet maken om geluidsdempers te kopen. "Stel je (het aantal) doden voor als de schutter een geluidsdemper zou hebben gehad", tweette de vroegere minister van Buitenlandse Zaken. "Wij kunnen en moeten boven de partijpolitiek staan en ingaan tegen de NRA, en samenwerken om te proberen te voorkomen dat dit nog ooit gebeurt".

Our grief isn't enough. We can and must put politics aside, stand up to the NRA, and work together to try to stop this from happening again. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 1 oktober 2017