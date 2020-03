Coronavrees in Ecuador: politie blokkeert in allerijl landingsbaan, KLM-piloten moeten uitwijken naar andere luchthaven TT

19 maart 2020

10u30 20 In Ecuador hebben lokale politie- en veiligheidsdiensten in allerijl de landingsbaan van de luchthaven van Guayaquil, de tweede grootste van het land, geblokkeerd met jeeps en vrachtwagens. Ze probeerden zo te verhinderen dat er vliegtuigen zouden landen die buitenlandse toeristen kwamen oppikken om hen weer naar huis te brengen. Onder andere vluchten van het Nederlandse KLM en het Spaanse Iberia moesten zo uitwijken naar hoofdstad Quito. Daar stegen ze bijna leeg terug op richting Europa.

In het Zuid-Amerikaanse land zijn de grenzen sinds gisteren dicht voor buitenlanders om de uitbraak van het coronavirus in te dijken. Vliegtuigen die buitenlandse toeristen komen ophalen, mogen volgens de instructies van de nationale overheid wel landen, maar dat vonden de lokale autoriteiten van Guayaquil gisteren toch geen goed idee. Op beelden die vanuit een helikopter zijn gemaakt, is te zien hoe tientallen jeeps en trucks zich naar de landingsbaan haasten om zich daar zo op te stellen zodat er geen vliegtuig meer kan landen.

Volgens Ecuadoriaanse media gaat het om ploegen van zowel de lokale politie als de plaatselijke dienst voor openbaar vervoer. In Guayaquil, in het zuiden van het land, ligt de tweede grootste luchthaven van Ecuador.



Een vlucht van KLM en eentje van Iberia moesten door de actie uitwijken naar de hoofdstad Quito, en mochten daar wel landen. Het vliegtuig van KLM vertrok vanuit Quito uiteindelijk met amper 170 passagiers, terwijl in Guayaquil enkele honderden passagiers tevergeefs zaten te wachten. De nationale overheid veroordeelde de actie, en startte een onderzoek. Het stadsbestuur en de burgemeester zeggen alle verantwoordelijkheid op zich te nemen en verklaarden dat ze de actie toelieten omdat ze gehoord hadden dat de crew van het vliegtuig twee dagen op hotel in de stad zouden verblijven vooraleer ze vrijdag terug zouden vliegen.

KLM vlucht Quito - Ams vertrekt vervolgens zo weer richting Nederland. Ongelofelijk. Terwijl er mensen zijn die niet eens aan tickets kunnen komen! Een hoop Nederlanders hier hadden nu al veilig op weg naar huis kunnen zijn! #vastinecuador #corona #noodtoestand https://t.co/wzGejblOlG pic.twitter.com/EMkP1bFtJ8 Nick Spier(@ nickspier) link

“Veroordelen elke poging tot geweld”

De minister van Transport van Ecuador, Gabriel Martínez, postte enkele video's waarop te zien is dat het vliegtuig van KLM wel degelijk leeg was bij aankomst, om zo de ongeruste bevolking gerust te stellen. “Alle vluchten die de komende dagen aankomen, zijn leeg en dienen enkel om personen uit Ecuador weg te brengen”, aldus Martínez. Ook het ministerie van Transport en Openbare Werken veroordeelde de blokkade en “elke poging tot geweld op de internationale luchthavens van ons land”.

Ook in andere Zuid-Amerikaanse landen lijken Europese toeristen het soms te moeten ontgelden. In de bij toeristen populaire stad Cuzco in Peru werd een Belgische student uitgejouwd en de toegang tot winkels ontzegd omdat inwoners vrezen dat Europeanen het coronavirus in Zuid-Amerika binnenbrengen. Dat vertelde de student aan Radio 2. En in Argentinië zoekt een Vlaamse vrouw van 77 dan weer een slaapplaats, omdat ze, zo vertelt haar kleindochter op Instagram, als toeriste overal geweigerd wordt.

#Comunicado | @ObrasPublicasEc informa que las acciones tomadas por la alcaldía de Guayaquil en el aeropuerto dificulta la actividad aérea planificada debido al #COVID19ec. Rechazamos cualquier intento de violencia en las pistas aéreas internacionales que tiene el país. pic.twitter.com/hXwwcLwTKe ObrasPúblicas(@ ObrasPublicasEc) link