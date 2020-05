Coronavirusuitbraak in afgelegen inheemse gemeenschap in Amazone ondanks strenge isolatiemaatregelen kv

22 mei 2020

21u20

Bron: Reuters 1 Ondanks een streng verbod voor bezoekers, heeft het coronavirus Tres Unidos, een inheems dorp in het Braziliaanse Amazonewoud, toch kunnen bereiken. De kwetsbare gemeenschap langs de Rio Negro ligt op vijf uur van Manaus, de grootste stad in de Amazoneregio en een van de zwaarst getroffen steden van Brazilië.

Het coronavirus kwam stilletjes het dorp van de Kambeba binnen, alsof het gedragen werd door de wind, zegt dorpschef Waldemir da Silva, die lokaal gekend staat als Tuxuau Kambeba. “Het virus is verraderlijk. We begonnen ziek te worden en dachten dat het een erge verkoudheid was. Godzijdank kregen de kinderen het niet”, vertelde de 61-jarige man aan Reuters. De Kambeba, die oorspronkelijk afkomstig zijn van de bovenloop van de Amazone in de bossen van Peru, zijn gekend voor hun beheersing van het boogschieten. Twee mannen uit het dorp hebben medailles gewonnen voor het Braziliaanse nationale team.

Rivieren

Het virus bereikte Tres Unidos vermoedelijk via de Rio Negro, de reusachtige kronkelende rivier die het dorp verbindt met Manaus, dat op vijf uur varen ligt. De rivieren zijn de levensader van afgelegen gemeenschappen zoals deze, maar nu spelen ze vermoedelijk een sleutelrol in de verspreiding van het virus. Het drama van de 35 gezinnen in Kambeba’s stam herhaalt zich immers bij inheemse gemeenschappen in de hele Amazone: de epidemie verspreidt zich stroomopwaarts vanuit Manaus, waar de afdelingen intensieve zorgen overvol liggen en de doden ondertussen begraven worden in massagraven.



Het virus brengt angst met zich mee, wegens het onvermogen om te weten wie besmet is, wegens de armtierige gezondheidszorg en zorgen over de toekomst van de inheemse bevolking.

Traditionele geneeskunde

Fundacao Amazonia Sustentavel, een ngo in Manaus, probeert te helpen. De organisatie doneerde 80 coronatestkits die gisteren door de overheid naar het dorp van Kambeba werden gebracht. Drie mensen testten positief. Eerder werden al dertien gevallen bevestigd in het dorp waar in totaal 106 mensen wonen.

“We vreesden dat het hele dorp besmet was, want veel mensen hadden symptomen, maar we konden het niet met zekerheid weten”, zegt Neurilene Kambeba, de verpleegster van het dorp. “We vechten om het virus te doen verdwijnen en opdat niemand zou sterven, want Manaus ligt erg ver en we geraken er mogelijk niet op tijd om een patiënt in kritieke toestand te redden.”

De zieke inwoners van het dorp worden behandeld met warme drankjes van traditionele kruiden, look, citroen en gember, op voorschrift van een van de vrouwelijke stamoudsten.

Testen moeilijk in Amazone

De dorpen het dichtst bij Manaus zijn het meest kwetsbaar voor een besmetting met het coronavirus, zegt Virgilio Viana, hoofd van de Fundacao Amazonia Sustentavel. In vergelijking met andere landen loopt Brazilië flink achter met het uitvoeren van coronatests. De situatie is nog veel moeilijker in de Amazone, zegt hij.

Volgens de Braziliaanse overheid is het moeilijk om testkits aan te kopen in het buitenland, maar nu het land de economie weer wil opstarten ondanks de stijgende dodentol, wordt het aantal tests opgedreven.