Coronavirus “zeer waarschijnlijk” ook in Verenigd Koninkrijk TT

24 januari 2020

12u16

Bron: BBC 6 Het is “zeer waarschijnlijk” dat er nu ook patiënten met het coronavirus zijn besmet in het Verenigd Koninkrijk, zegt de overheidsdienst Public Health England. Veertien personen met ziekteverschijnselen zijn getest: vijf onder hen hebben het virus niet, de negen anderen wachten nog op hun uitslag, maar de kans dat het virus ondertussen op het Britse eiland aanwezig is, is dus groot. De overheidsdienst roept de Britten op niet te panikeren: alle mogelijk besmette personen lijken ondertussen aan de beterhand.

Alle zieken kwamen recent terug uit de Chinese stad Wuhan, waar het virus eind vorige maand voor het eerst op dook. In Schotland werden vijf mensen met ziekteverschijnselen getest, één in Wales, en één in Noord-Ierland. De andere zieken worden behandeld in Engeland. De mogelijk besmette personen zijn in quarantaine geplaatst, maar ondertussen wel aan de beterhand.

Ook volgens minister van Volksgezondheid Matt Hancock is de kans groot dat het virus uiteindelijk in het Verenigd Koninkrijk opduikt, maar is het land “goed voorbereid”. Passagiers op vluchten uit China worden op de Britse luchthavens extra gecontroleerd.

Over heel de wereld zijn ondertussen 900 mensen besmet, in China vielen 26 doden. Meer dan tien steden hebben restricties opgelegd voor het openbaar vervoer en tal van attracties zoals de Chinese Muur en de Verboden Stad zijn gesloten. Ook evenementen rond het Chinese Nieuwjaar zijn afgelast.