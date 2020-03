Coronavirus weerhoudt Amerikaanse 'spring breakers' er niet van om te feesten: “Dan krijg ik het maar” LH

20 maart 2020

11u30

Bron: Global News, USA Today 156 De bekende spring break, de jaarlijkse vakantie in maart voor Amerikaanse studenten, lokt jaarlijks heel wat jongeren naar Miami en die hadden allerminst de ernst van de pandemie door. Op videobeelden van Amerikaanse media is te zien hoe de jongeren de voorbije dagen nog massaal de remmen loslieten. In de VS zijn er ondertussen al meer dan 10.000 gevallen en 153 doden bevestigd.

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) adviseerde de bevolking eerder deze week om bijeenkomsten van 10 of meer mensen te vermijden. Maar dat weerhield duizenden studenten er dus niet van om stevig uit de bol te gaan in Miami. De beelden laten vrolijk feestende studenten in verschillende bars zien terwijl ze lurken aan waterpijp. Alsof er niets aan de hand is.

“Als ik corona krijg, krijg ik het maar. Ik laat me er niet van weerhouden te feesten”, vertelde student Brady Sluder aan Global News. De bars, restaurants en clubs moeten er voortaan om 11 uur ‘s avonds sluiten, dus zoeken de studenten hotelkamers en stranden op. “We zullen wel alternatieven vinden als de bars en restaurants sluiten”, zegt Sluder nog. Volgens een andere student zijn de maatregelen van de overheid “buiten proportie”.

Het losbandige gedrag heeft veel andere Amerikanen geschokt en lokt dan ook heel wat boze reacties uit. “Dit is waarom de wereld Amerika niet respecteert”, aldus een verontwaardigde kijker. “Hierdoor lijken Amerikanen zo dom voor de rest van de wereld”, reageerde iemand anders.

“Beschamend”

“Dit is beschamend. Jouw ‘recht om te feesten’ is niet belangrijker dan de mensen die besmet zijn en het recht van ouderen om te leven. Mensen zijn egoïstische wezens”, reageert een 21-jarige studente. “Hoe was je trip naar Miami, schatje? Zo leuk, oma! Ik heb je een souvenir meegebracht”, merkt nog iemand anders cynisch op.

Ondertussen hebben de besturen van enkele bekende bestemmingen al beslist om hun stranden te sluiten. Miami Beach sloot South Beach af voor het publiek, Fort Lauderdale deed hetzelfde. De stad Clearwater kondigde aan dat het haar stranden maandag zal sluiten.

Meer over Miami

Brady Sluder