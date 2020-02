Coronavirus: vrouw die eerder ontsnapte uit quarantaine van Russisch ziekenhuis is opnieuw opgenomen MDG

17 februari 2020

15u01

Bron: Reuters 0 Vorige week ontsnapte Alla Ilyina uit het ziekenhuis van Botkin in Sint-Petersburg, Rusland. De 32-jarige vrouw verbleef er in quarantaine, omdat ze mogelijk was blootgesteld aan het coronavirus. Het Russische gerecht verplichtte haar terug te keren.

Op 4 februari werd Alla Ilyina opgenomen met keelpijn na een vakantie in China. De Russische moest er 14 dagen blijven, maar daar dacht ze duidelijk anders over. Ze ontsnapte waarna het ziekenhuis een klacht indiende en haar opnieuw gedwongen in quarantaine wilde plaatsen. Het ziekenhuis kreeg vandaag gelijk van de rechtbank, en dus werd de vrouw opnieuw opgenomen. Dat meldt Reuters.

Drie keer negatief testen

De advocaat van Ilyina meldt dat ze pas naar huis mag vertrekken als ze drie keer negatief test op het coronavirus.

