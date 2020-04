Coronavirus voor het eerst ook aangetroffen bij twee katten in New York ADN

22 april 2020

22u25

Bron: ANP 4 Twee katten in de staat New York hebben positief getest op het coronavirus. Het is de eerste keer dat huisdieren in de Verenigde Staten het virus blijken te dragen, meldt het Center for Disease Control and Prevention (CDC) . De gezondheidsdienst benadrukt dat er geen bewijs is dat dieren het coronavirus ook verspreiden.

De twee katten waren getest omdat ze lichte luchtwegaandoeningen hadden. De eigenaar van een van de dieren was zelf besmet geraakt met het coronavirus. In het huishouden waar de andere kat woonde, zijn geen besmettingen vastgesteld. "Deze kat kreeg het virus misschien van iemand in het gezin die milde ziekteverschijnselen had of die asymptomatisch was", oppert het CDC. "Of door contact met een besmette persoon buiten het huis."

Het CDC zegt dat wereldwijd nauwelijks besmettingen bij dieren zijn vastgesteld. In ons land raakte eind maart in Wallonië een kat besmet door haar baasje, een alleenstaand geval. Een week nadat de eigenaar symptomen ontwikkelde, kreeg ook het dier symptomen. Het handvol huisdieren wereldwijd dat ziek bleek te zijn, had veelal nauw contact met zieke mensen.



De twee besmette katten in New York zullen naar verwachting weer herstellen van het virus. Het CDC adviseert mensen met Covid-19 om het contact met hun huisdieren uit voorzorg zoveel mogelijk te beperken. "Zoals u zou doen met andere mensen."

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen zei eerder dat wie besmet is of denkt besmet te zijn beter ook zijn of haar kat binnen houdt.

